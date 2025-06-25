Τιράμ: «Ο Αντετοκούνμπο έδειξε τον σωστό τρόπο να βλέπεις τον αθλητισμό»

Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ως κάποιον που βλέπει με το σωστό τρόπο τον αθλητισμό, επικαλέστηκε ως παράδειγμα ο επιθετικός της Ίντερ, Μάρκους Τιράμ.

Ο Γάλλος διεθνής, σε συνέντευξη που έδωσε στους «New York Times», μίλησε για τον χαμένο τελικό Champions League των «νερατζούρι» από την Παρί Σεν Ζερμέν, και αναφέρθηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει ο «Greek Freak» περί αποτυχίας και επιτυχίας, τονίζοντας πως αυτός είναι ο σωστός τρόπος να βλέπει κανείς τα σπορ.

«Ο Γιάννης (Αντετοκούνμπο) ήταν πρωταγωνιστής μιας διάσημης ομιλίας για την αποτυχία, η οποία αναφέρεται επίσης στις επιτυχίες και τις ήττες του Μάικλ Τζόρνταν είπε ότι ακόμα και όταν δεν κερδίζεις τον τίτλο, δεν έχεις αποτύχει.

Και αυτός είναι ο σωστός τρόπος να βλέπεις τον αθλητισμό. Φυσικά, όλοι θέλουμε να κερδίζουμε. Αλλά υπάρχει και ο δρόμος. Και αν μπορούσα να υπογράψω για να παίζω έναν τελικό κάθε χρόνο, θα το έκανα. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε», είπα αναλυτικά ο Τιράμ.

Θυμηθείτε την ομιλία στην οποία αναφέρεται:

