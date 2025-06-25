Η Μαρία Σάκκαρη τα έδωσε όλα, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Bad Homburg Open, γνωρίζοντας την ήττα από τη Ρωσίδα Εκκατερίνα Αλεξάντροβα με 2-1 σετ (6-3, 6-7(2), 6-3), ύστερα από 2 ώρες και 14 λεπτά έντονης μάχης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε μουδιασμένα, βρέθηκε πίσω με 3-0 στο 1ο σετ και αν και προσπάθησε να επιστρέψει, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το μοναδικό break point που δημιούργησε στο 7ο game. Η Ρωσίδα κράτησε το προβάδισμα και έκλεισε το σετ με 6-3.

Η απάντηση της Μαρίας ήρθε στο δεύτερο σετ, στο οποίο ανέβασε ρυθμό, έπαιξε πιο επιθετικά και έφτασε δύο φορές σε set point στο 12ο game. Αν και δεν τα εκμεταλλεύτηκε, ήταν κυρίαρχη στο tie-break, το οποίο κατέκτησε με 7-2, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Στο καθοριστικό τρίτο σετ, η Αλεξάντροβα «χτύπησε» πρώτη, πήρε το break και ξέφυγε με 4-1. Η Σάκκαρη πίεσε μέχρι τέλους, δημιούργησε τριπλό break point στο τελευταίο game, όμως η Ρωσίδα άντεξε την πίεση και έκλεισε τον αγώνα στο δεύτερο match point, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά.

going the distance 🏃‍♀️



Alexandrova and Sakkari are headed to a decider!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/ubL6yFkSGa — wta (@WTA) June 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.