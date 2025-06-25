«Κλειδωμένη» θεωρεί τη συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ναντ για την αγορά του Πέδρο Τσιριβέγια και η κορυφαία γαλλική εφημερίδα «L' Equipe», επισημαίνοντας πως το κόστος της μεταγραφής του 28χρονου Ισπανού μέσου στο «τριφύλλι» θα φτάσει τα 2 εκατ. ευρώ.

«Ο Τσιριβέγια αποχωρεί από τη Ναντ για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό» ανέφερε ο τίτλος του δημοσιεύματος της «L' Equipe» για τον αρχηγό της Ναντ συμπληρώνοντας για το οικονομικό σκέλος του επικείμενου deal, στο κυρίως μέρος του ρεπορτάζ της:

«Η Ναντ και ο Παναθηναϊκός ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Ισπανού μέσου Πέδρο Τσιριβέγια στον ελληνικό σύλλογο. Ο 28χρονος μέσος θα μετακινηθεί στην ομάδα της Αθήνας έναντι ποσού περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Ο Τσιριβέγια, που είχε μείνει ελεύθερος απ' τη Λίβερπουλ, είχε "μετακομίσει" στη Ναντ το 2020, όπου αγωνίστηκε για πέντε σεζόν. Υπήρξε αρχηγός της ομάδας και κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας το 2022. Ήδη από το 2024 του είχε δοθεί η δυνατότητα αποχώρησης. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 30 ματς της Ligue 1.

Μετά τον Νιγηριανό επιθετικό Μόουζες Σάιμον (Paris FC) και τον Βραζιλιάνο μέσο Ντούγκλας Αουγκούστο (ΦΚ Κράσνονταρ, Ρωσία), πρόκειται για ακόμη έναν βασικό παίκτη που αποχωρεί από τον σύλλογο του "Λουάρ-Ατλαντίκ", ο οποίος τερμάτισε 13ος στη Ligue 1 την περασμένη σεζόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

