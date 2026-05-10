Tι κάνει το Τριφύλλι χωρίς Μπακασέτα

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στον δεύτερο γύρο των playoffs. Χωρίς να έχει να διεκδικήσει κάτι. Καθώς μετά την ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ θα είναι τέταρτος. Πλέον οι Πράσινοι θα πάνε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Προκειμένου να παίξουν για τη φανέλα. Αλλά και το γόητρο. Από εκεί και πέρα το Τριφύλλι θα έχει αρκετές απουσίες.

Θα έχει 9 απουσίες στο σύνολό ο Παναθηναϊκός. Κόντρα στην Ένωση και μια εξ αυτών θα είναι και ο Τάσος Μπακασέτας. Ο οποίος ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Και δεν μπορούσε να τεθεί στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ. Τη φετινή σεζόν ο αρχηγός του Τριφυλλιού έχει λείψει συνολικά 7 φορές. Και αυτό θα είναι το όγδοο ματς που δεν θα τον δούμε σε αποστολή. Είτε για ενόχληση είτε για τιμωρία.

