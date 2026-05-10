Πρωταθλητής στην Κ17 ο Παναθηναϊκός

Την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα των ομάδων Κ17 της Stoiximan Super League πανηγυρίζει από σήμερα (10/05) ο Παναθηναϊκός, χωρίς να χάσει ούτε ένα παιχνίδι, μάλιστα.

Οι «πράσινοι» έφυγαν από τη Λάρισα με το 1-1 απέναντι στην τοπική ομάδα, χάρη στο γκολ του Ιάσωνα Νεμπή στο 83ο λεπτό και ενώ οι «βυσσινί» είχαν ανοίξει το σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα στο 56'. Βαθμός που στάθηκε αρκετός για να τους στέψει πρωταθλητές, μια αγωνιστική πριν το φινάλε μάλιστα.

Κι αυτό γιατί η ομάδα του κόουτς Ζαζόπουλου έφτασε τους 61 πόντους, ενώ η ΑΕΚ που κέρδισε τον ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 58, αλλά δεν έχει την μεταξύ τους ισοβαθμία.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός αφενός κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας του στους Κ17, 17 χρόνια μετά το πρώτο. Αφετέρου, έβαλε τέλος στο δίπολο Ολυμπιακού και «δικέφαλου του Βορρά», που έπαιρναν τον τίτλο τα τελευταία 12 χρόνια.

Παράλληλα, με την πορεία της Κ17, ήρθε μια ακόμα επιβεβαίωση ότι στις Ακαδημίες του συλλόγου «χτίζονται» ποδοσφαιριστές με ποιότητα και προοπτική για το μέλλον.

