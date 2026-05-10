ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Άλλος ένας τελικός... τίτλου για την Ένωση κόντρα στο αδιάφορο βαθμολογικά «τριφύλλι»

Μεγάλο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό να μονομαχούν σε ένα ακόμη αθηναϊκό ντέρμπι (19:30, CosmoteSport 2, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Η Ένωση έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού βρίσκεται στην 1η θέση με 67 βαθμούς και στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Χρειάζεται τέσσερις βαθμούς για να στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ αν νικήσει το «τριφύλλι» και στο Φάληρο «ερυθρόλευκοι» και «ασπρόμαυροι» έρθουν ισόπαλοι, τότε από απόψε θα έχει επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από την άλλη, οι «πράσινοι» με 51 βαθμούς είναι αδιάφοροι βαθμολογικά, γνωρίζοντας πως ακόμα και με 3/3 δεν θα μπορέσουν να φτάσουν στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Αρχικά, στο στρατόπεδο του «δικεφάλου» υπάρχει η απόλυτη συσπείρωση ενόψει της τελικής ευθείας και του στόχου που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στη Λεωφόρο μπορεί να ήρθε η πρώτη απώλεια βαθμών στα playoffs με το ισόπαλο 0-0, αλλά η διαφορά από τη 2η θέση αυξήθηκε από το +5 στο +6 με τρεις αγωνιστικές να απομένουν. Στο μυαλό όλων είναι η νίκη σε ένα ματς που άπαντες χαρακτηρίζουν ως ''τελικό'' στην ΑΕΚ.

Στην Allwyn Arena δεν θα πέφτει ούτε... καρφίτσα, με τον κόσμο των «κιτρινόμαυρων» να ξεπερνά τις 8.000 στην τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια το απόγευμα του Σαββάτου (09/05). Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ενώ όσον αφορά την ενδεκάδα το πλάνο του Σέρβου τεχνικού δύσκολα αλλάζει: ο Γιόβιτς είναι το πιθανότερο να ξεκινήσει αντί του Ζίνι, οι Πένραις και Πήλιος διεκδικούν φανέλα βασικού, όπως και οι Γκατσίνοβιτς και Περέιρα.

«Είναι πρόκληση για όλους, φυσικά, το να παίξεις τρία ντέρμπι σε επτά μέρες. Αλλά είχα απαντήσει σε αυτό μετά το πρώτο παιχνίδι, ότι προσωπικά μου αρέσει περισσότερο αυτό. Και νομίζω ότι και στην ομάδα μας αρέσει περισσότερο αυτό, σε σχέση με εκείνες τις μεγάλες παύσεις, που – τελείως ασυνήθιστα για εμένα – είχαμε στα play offs. Γιατί ήμασταν σε ένα καταπληκτικό σερί, σε ένα καταπληκτικό ρυθμό αγώνων πριν από αυτό. Παίξαμε στο Καραϊσκάκη, μετά στη Μαδρίτη, μετά τη ρεβάνς και τέλος το ματς με τον ΠΑΟΚ. Ένας δυνατός ρυθμός, αλλά ήμασταν καλά σωματικά, πνευματικά, ποδοσφαιρικά. Τώρα, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αύριο με έναν δυνατό τρόπο και να παίξουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναθηναϊκός ψάχνει την πρώτη του νίκη στη διαδικασία των playoffs και θέλει να το κάνει κόντρα στην ΑΕΚ για το γόητρο και το πρεστίζ του. Ξέρει πως πλέον τίποτα δεν θα αλλάξει βαθμολογικά στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν, όμως, κάθε ντέρμπι είναι σημαντικό για μία μεγάλη ομάδα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί πολλά προβλήματα, αφού δεν μπορεί να υπολογίζει σε εννέα παίκτες! Ο Τάσος Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής, ενώ ατομικό έκαναν οι Ρενάτο Σάντσες, Κάτρης, και θεραπεία οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό. Επίσης, τιμωρημένος είναι ο Ερνάντεθ που είδε την κόκκινη κάρτα την περασμένη αγωνιστική.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει στο μυαλό του διάταξη με τετράδα ή τριάδα στην άμυνα, με τον Μανώλη Σιώπη να βάζει γερή υποψηφιότητα για να φορέσει φανέλα βασικού στη μεσαία γραμμή. Ενδεικτικό των πολλών προβλημάτων είναι πως πλέον διαθέσιμοι είναι μόλις δύο στόπερ, ο Πάλμερ-Μπράουν και ο Τουμπά.

«Γνωρίζουμε πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί θα αγωνιστούν για τον τίτλο, ενώ εμείς θέλουμε να δείξουμε το χαρακτήρα μας και τη νοοτροπία μας, το επίπεδο μας. Οπότε θα πρέπει να δείξουμε στον καθένα, ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Εάν είμαστε σε καλή ημέρα μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον οποιοδήποτε», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Μπενίτεθ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις (Πήλιος) - Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (Γκατσίνοβιτς) - Γιόβιτς (Ζίνι), Βάργκα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος - Σιώπης, Κοντούρης (Τσέριν) - Ταμπόρδα, Αντίνο, Ζαρουρί - Τετέι.

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Σάαλ, Γκίντερ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ

