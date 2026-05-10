Το όνομα του Γιάννη Ιωαννίδη, του ανθρώπου που αγάπησε το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και το υπηρέτησε με πάθος σε όλη τη του τη ζωή, φέρει πλέον το κλειστό σχολικό γυμναστήριο στη συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά και Μαραθώνος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Η τελετή ονοματοδοσίας σε «Ιωάννης Ιωαννίδης» πραγματοποιήθηκε το πρωί, μετά από απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων–Μενεμένης και προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου, και με τη σύμφωνη γνώμη των διευθυντών και των εκπαιδευτικών του 7ου Δημοτικού Σχολείου, του 3ου Γυμνασίου και του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων που στεγάζονται εκεί, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελοκήπων και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη ζωή και την πορεία του Γιάννη Ιωαννίδη αναφέρθηκε με συγκίνηση στην ομιλία του ο Λάζαρος Κυρίζογλου, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που διακρινόταν για το πάθος και την εντιμότητά του και για έναν προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη «χρυσή εποχή» του Άρη τη δεκαετία του 1980, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση του μπάσκετ στην Ελλάδα, κατακτώντας 12 Πρωταθλήματα και 6 Κύπελλα Ελλάδας. Υπογράμμισε ακόμα την πολιτική του πορεία, καθώς όπως είπε υπηρέτησε με συνέπεια τη Βουλή των Ελλήνων και τα υπουργεία στα οποία διετέλεσε υφυπουργός, ενώ τέλος επισήμανε τη στενή σχέση του Ιωαννίδη με την περιοχή των Αμπελοκήπων–Μενεμένης και τη συμβολή του στην επίλυση χρόνιων ζητημάτων, όπως η παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» και του οικοπέδου του Δασαρχείου δίπλα στο ΙΚΑ Αμπελοκήπων.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία της συζύγου και της κόρης του εκλιπόντα, που εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την τιμή που του αποδίδεται, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση αυτή αποτελεί για την οικογένεια μια βαθιά συγκινητική στιγμή. Ο δήμαρχος παρέδωσε στη συνέχεια την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και αγαλματίδιο με στεφάνι κλαδιού ελιάς, σύμβολο τιμής, ευγενούς άμιλλας και αθλητικού ιδεώδους.

Την τελετή ονοματοδοσίας τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, ο οποίος απηύθυνε λόγο βαθιάς τιμής για τον Γιάννη Ιωαννίδη, σημειώνοντας το ήθος, την εργατικότητα, την πίστη και την αυθεντικότητα που τον χαρακτήριζαν, ενώ υπογράμμισε ότι υπήρξε άνθρωπος που τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και προσέφερε με συνέπεια στην κοινωνία.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα φιλικό παιχνίδι μπάσκετ στην κατηγορία U13, μεταξύ του Α.Σ. Άρης Μπάσκετ και των αθλητικών τμημάτων του Μπάσκετ Αμπελοκήπων–Μενεμένης, αφιερωμένο στη μνήμη του Γιάννη Ιωαννίδη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου, καθώς και οι βουλευτές Δημήτριος Κουβέλας και Στράτος Σιμόπουλος. Εκ μέρους του Γραφείου του Πρωθυπουργού παρέστη ο κ. Γιάννης Παπαγεωργίου. Το παρών έδωσαν στελέχη της αυτοδιοίκησης, αθλητικοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων.

Πηγή: skai.gr

