Τι απεικονίζουν τα οκτώ δαχτυλίδια από τις Χρυσές Μπάλες του Λιονέλ Μέσι;

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2023, επιστεγάζοντας με το κορυφαίο ατομικό βραβείο τις συγκλονιστικές εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, εκεί όπου πήρε από το χέρι την εθνική Αργεντινής και την οδήγησε στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου μετά από 36 χρόνια.

Μετά την απονομή στο Παρίσι, η Adidas ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια «μυθική» φωτογραφία, στην οποία ο Pulga φοράει οκτώ χρυσά δαχτυλίδια, που αφορούν τις Χρυσές Μπάλες και η σημασία τους είναι απόλυτα ξεχωριστή, καθώς θυμίζουν επιτυχίες που στιγμάτισαν την καριέρα του, πιθανότατα, κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Αρχικά, το δαχτυλίδι για το 2009 αφορά το φιλί που έδωσε στο παπούτσι του μετά το γκολ που πέτυχε στον τελικό του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ του 2010 τον πανηγυρισμό που αφιερώνει τα γκολ στη γιαγιά του, η οποία τον ώθησε να πετύχει στο ποδόσφαιρο, αλλά έφυγε από τη ζωή όταν ήταν έφηβος.

Το δαχτυλίδι του 2011 χαρακτηρίζει τον Μέσι ως GOAT, του 2012 αφορά τα 91 γκολ που πέτυχε σε ένα ημερολογιακό έτος και αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ του 2015 την κατάκτηση του τέταρτου Champions League της καριέρας του.

Η Adidas για το βραβείο του το 2019 στάθηκε στην κατάκτηση του έκτου Χρυσού Παπουτσιού (κατέχει και εδώ το ρεκόρ με τα περισσότερα), ενώ για το 2021 την κατάκτηση του Κόπα Αμερίκα με την «αλμπισελέστε» και το δαχτυλίδι του 2023 είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που σήκωσε στα γήπεδα του Κατάρ, όντας ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης.

