Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έγινε την Τρίτη η Σαμάνθα Στιγκλμάιρ. Ο Ερασιτέχνης «δικέφαλος» ανακοίνωσε την Τρίτη την απόκτηση της 25χρονης Γερμανοπορτογαλίδας κεντρικής αμυντικού για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.



Η Στιγκλμάιρ αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν στην αυστριακή LASK.

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Morris, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Σαμάνθα Στιγκλμάιρ, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025.Γεννημένη στη Γερμανία, με πορτογαλικές ρίζες, στις 22/11/2000, η Σαμάνθα Στιγκλμάιρ αγωνίζεται ως κεντρική αμυντικός κι έχει ύψος 176cm.Έκανε τα πρώτα της βήματα στο ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες των FC Zell/Bruck και SC Ried. Επόμενο βήμα της καριέρα της ήταν η FC Ingolstadt 04, στην οποία ήταν και αρχηγός στην U17, ενώ αγωνίστηκε και στη γυναικεία ομάδα.Στη συνέχεια, ακολούθησε μία τετραετία (2018-2022) στις ΗΠΑ, παίζοντας στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή και στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.Τον Ιανουάριο του 2023 επέστρεψε στη Γερμανία για λογαριασμό της FC Ingolstadt 04, στην οποία έμεινε έως το καλοκαίρι του 2024. Σε αυτή τη μιάμιση σεζόν, πραγματοποίησε 38 συμμετοχές, οι 33 ως βασική, πετυχαίνοντας 5 γκολ, ούσα υπαρχηγός.Στο πρώτο μισό της φετινής περιόδουαγωνίστηκε στην Αυστρία για λογαριασμό της LASK, έχοντας πολύ καλές εμφανίσεις.Έχει πραγματοποιήσει συμμετοχές με την U23 της Πορτογαλίας.Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Σαμάνθα Στιγκλμάιρ δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που μου δίνεται η ευκαιρία να έρθω στον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο με μεγάλη ιστορία κι ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, να βελτιώνομαι κάθε μέρα και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Σαμάνθα».

