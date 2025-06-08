Θετικός στον Covid-19 ο Νεϊμάρ

Εκτός δράσης για λίγες ημέρες θα παραμείνει ο Νεϊμάρ. Όπως επιβεβαίωσε και η Σάντος, ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει βρεθεί θετικός στον Covid-19 και θα μείνει εκτός του επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Νεϊμάρ περνά κορωνοϊό, αφού η προηγούμενη ήταν τον Μάιο του 2021 όταν αγωνιζόταν στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Με μια ιογενή πάθηση που ξεκίνησε την Πέμπτη (5 Ιουνίου), ο Νεϊμάρ Τζούνιορ υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις, μετά από αξιολόγηση από το Ιατρικό Τμήμα της Σάντος, η οποία επιβεβαίωσε τη μόλυνση από τον Covid-19», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Ο παίκτης είχε ήδη απουσιάσει από τις δραστηριότητες από την Πέμπτη, όταν άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα, και παραμένει στο σπίτι και υποβάλλεται σε συμπτωματική θεραπεία, όπως καθορίστηκε από γιατρό», συμπληρώνεται.

