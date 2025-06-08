Πορτογαλία-Ισπανία: Ιβηρική «μάχη» με φόντο την κούπα

Αυτήν την κούπα ποιος θα την πάρει;

Πορτογαλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους (22:00, Alpha, Novasports Prime) στον τελικό του Final-4 του Nations League, το οποίο διεξάγεται στην Allianz Arena.

Πολύ λογικά η πρωταθλήτρια Ευρώπης θεωρείται μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο, αφού συνεχίζει με φόρα έπειτα από την κατάκτηση του Euro. Το τελικό 5-4 δεν λέει όλη την αλήθεια για τον ημιτελικό με τη Γαλλία. Στο τέλος ζορίστηκε, αλλά αυτό συνέβη επειδή έδωσε δικαιώματα στους «τρικολόρ», κατεβάζοντας ταχύτητα μετά το 5-1. Στο μεγαλύτερο διάστημα έκανε… πάρτι που τους πυραυλοκίνητους μεσοεπιθετικούς της.

Η Πορτογαλία πέτυχε νίκη-πρόκριση επί της Γερμανίας, που της τόνωσε την αυτοπεποίθηση, καθώς ήρθε με ανατροπή. Έμεινε στο 48’ πίσω στο σκορ, αλλά οι Φρ. Κονσεϊσάο (63’) και Κριστιάνο (68’) την έκαναν αφεντικό της αναμέτρησης.

Εφόσον η Ισπανία πάρει τη νίκη, τότε ο ντε λα Φουέντε θα γίνει ο πρώτος τεχνικός της που θα πάρει τρεις σερί τίτλους που έχει διεκδικήσει. Έχει προηγηθεί το Nations League το 2023 και το Euro 2024.

Νωρίτερα (16:00), Γαλλία και Γερμανία κοντράρονται στη Στουτγκάρδη στον μικρό τελικό του Nations League. Εκτός μάχης τέθηκαν Ντεμπελέ και Μπαρκολά, με αποτέλεσμα να αποδεσμευτούν από την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των φιναλίστ του περασμένου Μουντιάλ.

