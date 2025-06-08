Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Ώρα στέψης ή παράταση στους τελικούς της Stoiximan GBL

Απόψε το βράδυ (21:00, ΕΡΤ 3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τους «πράσινους», στο πλαίσιο του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ένα βήμα μακριά από την επιστροφή τους στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και την κατάκτηση του 15ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους, μετά και το 2-1 που έκαναν το βράδυ της Παρασκευής (06/06), με το σπουδαίο διπλό στο ΟΑΚΑ (88-99). Οι Πειραιώτες έφτασαν δίκαια στη νίκη, καθώς, οδηγούσαν στο σκορ σχεδόν σε όλο το ματς, με τους Σάσα Βεζένκοφ (25π.), Νίκολα Μιλουτίνοφ (17π., 6ρ.), Εβάν Φουρνιέ (15π.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (13π.) να κάνουν τη διαφορά. Από τον Παναθηναϊκό, 25 πόντους έβαλαν οι Κέντρικ Ναν και Τζέντι Όσμαν, ενώ 15 μέτρησε ο Κώστας Σλούκας.

Παρά τα όσα είχαν συμβεί και ειπωθεί από τις δύο πλευρές όλο το προηγούμενο διάστημα, η ένταση, συνεχίστηκε και στο Game 3, με τον Εβάν Φουρνιέ να αποβάλλεται για άσεμνη χειρονομία προς τους οπαδούς των γηπεδούχων, και τον Κέντρικ Ναν να παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια πριν τη λήξη μετά από επίθεση σε διαιτητή.

Αμφότεροι, κινδυνεύουν με τιμωρία, μέχρι και απουσίας ενός αγώνα, με την όποια απόφαση για την περίπτωσή τους να ανακοινώνεται από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει το σοκ με τον τραυματισμό του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για σχεδόν έναν χρόνο, λόγω ρήξης επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό πόδι. Με τον Μόουζες Ράιτ να είναι εκτός λίστας, οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν απόψε με έναν μόνο σέντερ - Νίκολα Μιλουτίνοφ - και τον Άλεκ Πίτερς να καλύπτει τη θέση «5» ως λύση ανάγκης. Επιπλέον, τη θέση του Φαλ στην εξάδα ξένων θα πάρει ο Λούκα Βιλντόσα.

Από την άλλη, για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, το οποίο και θα παίξει... το τελευταίο χαρτί του για να μείνει ζωντανή στη σειρά και να πάει σε Game 5 στο σπίτι της, εκτός είναι οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Τίμπορ Πλάις, ενώ θα πρέπει ο Τούρκος προπονητής θα πρέπει να «κόψει» έναν από τους επτά ξένους του (Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν, Γκέιμπριελ, Μπράουν). Στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις, επέλεξε να αφήσει εκτός τον Λορέντζο Μπράουν.

Συνοπτικά οι αριθμοί των αγώνων τους…

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Α' Εθνική (Από το 1963-64): Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 120-100

Stoiximan GBL (Από το 1992-93): Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 88-76

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Α' Εθνική 1974-75: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 99-70

Stoiximan GBL 1995-96 (5ος τελικός): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 73-38

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

1992-93 (Καν.Περίοδος): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 78-76 (Ο Ζάρκο Πάσπαλι είχε 39 για τον Ολυμπιακό)



Το πρόγραμμα των τελικών:

Game 1: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 80-68

Game 2: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 91-83

Game 3: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-99

Game 4: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 8/6 21:00 ΕΡΤ3

Game 5*: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 11/6 21:00 ΕΡΤ3

