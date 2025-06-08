Παναθηναϊκός: Με 2+1 μεταγραφές στα προκριματικά, τα δεδομένα για τις πωλήσεις

Τώρα είναι η ώρα για το επόμενο βήμα όπως σας έγραψε το Monobala.gr O Παναθηναϊκός έχει εντοπίσει τον αριστερό στόπερ του, που πιθανότατα θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του. Υπάρχει στο κάδρο ο Αντρέα Καρμπόνι της Μόντσα. Με 26 συμμετοχές στην Ιταλική ομάδα και μια ακόμη περίπτωση (πιο ακριβή) που έχει προτείνει ο Βιτόρια.

Κατόπιν οι «πράσινοι» θα κινηθούν για ένα εξάρι. Και εφόσον βρεθεί κάτι αξιόλογο, τότε θα αποκτήσει μέχρι τα προκριματικά η ομάδα του Βιτόρια και ένα ποιοτικό αριστερό εξτρέμ.

