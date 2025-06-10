Τετέ: «Είχε προτάσεις για εμένα ο Παναθηναϊκός αλλά δεν παραχωρούμαι»

Νέα δεδομένα έβαλε στο τραπέζι ο Ματέους Τετέ, αναφορικά με την διαθεσιμότητά του στο μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού…



Με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του Παναθηναϊκού να φιλοξενείται στη βραζιλιάνικη διαδικτυακή εκπομπή του Φιλίπε Γκάμπα, «De Carona Com Gamba», στο Youtube, μιλώντας για την καριέρα του και… όχι μόνο.



Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Τετέ φρόντισε να διαψεύσει την αίσθηση που επικρατούσε -λόγω και του cost control- ότι το «τριφύλλι» δεν θα έλεγε όχι σε πιθανή παραχώρησή του, αν ικανοποιούνταν οικονομικά.



Αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έχουν υπάρξει προσπάθειες από την πλευρά της Γκρέμιο για να επιστρέψει και πως μία τέτοια υφίσταται ακόμα και τώρα, ενώ στα γραφεία της ΠΑΕ έχουν φτάσει κι άλλες προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού, οι οποίες απορρίφθηκαν!



«Έγινε προσπάθεια, έγινε, υπήρχε και υπάρχει ακόμα και τώρα κρούση από την Γκρέμιο, όμως αφήνω αυτές τις αποφάσεις στον μάνατζέρ μου τον Πάμπλο Μπουένο... Έχω τέσσερα χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να γίνει μόνο με δανεισμό, αλλά η ομάδα δεν θα το επιτρέψει», ήταν τα λόγια του 25χρονου άσου.



Που συμπλήρωσε: «Είναι απίθανο να με δώσουν ως δανεικό. Είχα προτάσεις και από άλλες ομάδες του εξωτερικού τώρα και είπαν ότι είμαι ο μοναδικός που δεν θα με άφηναν να φύγω με τέτοιο τρόπο. Το ''Νο.10'' αυτή τη στιγμή είναι non-negotiable (σ.σ. δεν είναι διαθέσιμο για τέτοιες συζητήσεις). Είχαν προτάσεις και το ξεκαθάρισαν αυτό».

