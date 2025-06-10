Παναθηναϊκός: Το σερί χωρίς Μλαντένοβιτς και η στιγμή της ανατροπής

Άπαντες στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού ανυπομονούν για τους κρίσιμους αγώνες στα προκριματικά του Champions League. Οι μεταγραφικές κινήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο Κυριακόπουλος θα κληθεί να μπει κατευθείαν στα… βαθιά, καθώς ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς θα απουσιάσει από τον πρώτο αγώνα. Κακός οιωνός, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς τη σεζόν που μας πέρασε οι «πράσινοι» δεν κέρδισαν κανένα παιχνίδι όταν δεν αγωνίστηκε ο Σέρβος.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.