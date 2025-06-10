Πολύς λόγος γίνεται στο ΝΒΑ για το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει την αναγνώριση που πραγματικά αξίζει βάσει της σταθερά σπουδαίας απόδοσής του ή είναι υποτιμημένος. Ο ίδιος μιλώντας από το Ρίο ντε Τζανέιρο σε Μέσο της Βραζιλίας απάντησε σε αυτό το ερώτημα.

«Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, μερικές φορές σταματάω και το σκέφτομαι, δεν παίζεις για την αναγνώριση, αλλά αυτό είναι πάντα καλό. Στο τέλος της ημέρας, ποιος νοιάζεται; Δεν μπορώ να ελέγξω τι σκέφτονται οι άλλοι, αλλά οι αριθμοί είναι ακριβώς εκεί ενάντια στα αφηγήματα. Το μόνο που μπορώ να ελέγξω είναι η προσπάθειά μου και με βάση αυτό ξέρω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες του NBA», τόνισε ο Greek Freak.

Παράλληλα ρωτήθηκε για τους τελικούς του ΝΒΑ και ευχήθηκε να επιστρέψει εκεί με τους Μπακς, την ώρα που πληθαίνουν οι φήμες για πιθανή ανταλλαγή του. «Υπάρχουν δύο σπουδαίες ομάδες που έφτασαν εκεί, δύο σπουδαίες ομάδες... Η Ιντιάνα, με τον φίλο μου τον Πασκάλ Σιάκαμ, καρπώνεται τα οφέλη, και από την πλευρά της Οκλαχόμα, ο MVP (σ.σ. Γκίλτζους-Αλεξάντερ) είναι απλά εκεί. Υποστηρίζω το καλό μπάσκετ. Αυτό είναι όλο. Οι τελικοί είναι διαφορετικοί, ελπίζω να επιστρέψω σύντομα με τους Μπακς», ανέφερε.

Τέλος, ο 30χρονος σούπερ σταρ μίλησε για την πρόθεση του ΝΒΑ να αλλάξει το φορμάτ του All Star Game καθιερώνοντας αγώνα ανάμεσα σε Αμερικανούς και παίκτες από τον υπόλοιπο κόσμο. «Φίλε, κατ’ αρχάς, ξέρεις ότι το NBA έκλεψε την ιδέα μου, σωστά; Ας το μάθει ο κόσμος (γέλια). Αλλά σοβαρά τώρα, μου άρεσε. Φαίνεται ότι θα υιοθετήσουν αυτή την ιδέα του αγώνα ΗΠΑ εναντίον υπόλοιπου κόσμου και εμείς είμαστε έτοιμοι για την αναμέτρηση», δήλωσε.

