Δεύτερο τεστ μετά τον καταιγισμό επί της Σλοβακίας για την Εθνική! Λίγες ημέρες μετά το εμφατικό 4-1, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, φιλοξενεί τη Βουλγαρία στο Παγκρήτιο θέλοντας για μια ακόμη φορά να χαροποιήσει το κοινό της άκρως, φιλόξενης Κρήτης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν εξαιρετική κόντρα στο σύνολο του Φραντσέσκο Καλτσόνα δείχνοντας ότι παρά την... αποχή και την έλλειψη χημείας, οι παίκτες μπορούν να χαρίσουν θέαμα με «κλειστά» μάτια.

Το πιο ενθαρρυντικό από τα στοιχεία, όμως, ήταν η διάθεση που επέδειξαν οι Έλληνες διεθνείς καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Σλοβάκους.

Άλλωστε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, μίλησε για τις μεγάλες προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει στους φιλάθλους οι πολύ καλές εμφανίσεις της ομάδας του, τονίζοντας ότι η «γαλανόλευκη» βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έδειξε κάτι σε επίπεδο ενδεκάδας. Παρόλα αυτά, έχει άπαντες διαθέσιμους και αυτό θα του δώσει το δικαίωμα να προβεί σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα.

Η φιλοσοφία βέβαια θα είναι η ίδια, αφού ο Σέρβος τεχνικός επιθυμεί η ομάδα του να παίξει επιθετικά και να πιέσει ψηλά, παρουσιάζοντας αντίστοιχο πρόσωπο με το φιλικό απέναντι στην Σλοβακία.

Η αποστολή της Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Ο. Βλαχοδήμος (Νιούκαστλ), Χ. Μανδάς (Λάτσιο), Κ. Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Αμυντικοί: Ν. Μαυροπάνος (Γουέστ Χαμ), Π. Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Π. Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κ. Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Λ. Ρότα (ΑΕΚ), Γ. Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός), Δ. Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Κ. Τσιμίκας (Λίβερπουλ)

Μέσοι: Μ. Σιώπης (Παναθηναϊκός), Χ. Ζαφείρης (Σλάβια Πράγας), Δ. Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Χ. Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Σ. Αλεξανδρόπουλος (Σταντάρ Λιέγης), Γ. Μασούρας (Μπόχουμ), Δ. Πέλκας (ΠΑΟΚ), Γ. Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Κ. Καρέτσας (Γκενκ), Τ. Μπακασέτας (Παναθηναϊκός)

Επιθετικοί: Χ. Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Φ. Ιωαννίδης (Παναθηναϊκός), Β. Παυλίδης (Μπενφίκα), Τ. Δουβίκας (Κόμο), Τ. Φούντας (ΟΦΗ)

Η επικρατέστερη ενδεκάδα της Εθνικής:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Tζολάκης - Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας - Σιώπης, Μουζακίτης- Μασούρας (Καρέτσας), Μπακασέτας, Πέλκας (Τζόλης) - Ιωαννίδης

