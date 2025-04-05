Τεράστιο διπλό στη Λαμία, ανάσα για Athens Kallithea και η πίεση στον Βόλο

Η Athens Kallithea είναι ζωντανή! Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά πέρασε με 2-0 από τη Λαμία, που είναι πλέον φάτσα με τον υποβιβασμό και έκανε σημαντικό βήμα παραμονής, προσπερνώντας τον Βόλο έχοντας ματς παραπάνω.



Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για τον σύλλογο της Καλλιθέας, με Αλφαρέλα και Λεμπόν να σκοράρουν και να δίνουν το μεγάλο διπλό στους φιλοξενούμενους.

Στο -9 από τη σωτηρία οι ηττημένοι, που όπως όλα δείχνουν, θα πάρουν την άγουσα για τη Super League 2...

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 3-5-2 επέλεξε ο Θανάσης Στάικος, με τον Κόστιτς στο τέρμα και τους Σάντσες, Γιαννούτσο και Γκοτζαμανίδη στην άμυνα. Σόρια και Ρινγκ βρέθηκαν στα άκρα, με Σακόρ, Αθανασακόπουλο και Τσιμπόλα στο κέντρο, πίσω από τους Βλαχομήτρο και Λέικ.



Από την άλλη, ο Στέλιος Μαλεζάς πορεύτηκε με 4-2-3-1, έχοντας τον Γκέλιο στο τέρμα και τους Μεχίας, Πασαλίδη, Τσιβελεκίδη και Καινούργιο. Μερκάτι-Μεγιάδο αποτέλεσαν τη δυάδα στον άξονα, με Βρακά, Βαλμπουενά και Ντεμέτριους πίσω από τον Αλφαρέλα.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και απείλησαν στο 14’, με την κεφαλιά του Αλφαρέλα να περνάει άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Τσιβελεκίδης άνοιξε το σκορ από κοντά μετά από φάουλ του Βαλμπουενά, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για χέρι κατόπιν χρήσης VAR.

Η ομάδα του Μαλεζά διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με την πρώτη τελική από πλευράς γηπεδούχων να έρχεται στο 36’, με πολύ άστοχο σουτ του Αθανασακόπουλου μέσα από την περιοχή.



Εντέλει, εκεί που όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ήρθε μία τρομερή μπαλιά του Μερκάτι στον Αλφαρέλα, που κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα και απέφυγε τον τερματοφύλακα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τη Λαμία να πιέζει για την ισοφάριση και να χάει μεγάλες ευκαιρίες με Σόρια (50’) και Μπιλάλ (53’), που νικήθηκαν από τον Γκέλιο. Οι φιλοξενούμενοι εξισορρόπησαν την κατάσταση, με τον Κόστιτς να αποκρούει εντυπωσιακά την κεφαλιά του Πασαλίδη μετά από κόρνερ στο 72’.



Εντέλει, στο 78’ ο Λεμπόν κλείδωσε τη νίκη, τελειώνοντας ιδανικά τη φάση μετά από εξαιρετική κάθετη του Σοΐρι, αποφεύγοντας τον τερματοφύλακα να στέλνοντας την μπάλα στην κενή εστία.

MVP: Πολύ καλό ματς από τον Μιγκέλ Αλφαρέλα, που ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την εστία της Λαμίας στο πρώτο ημίχρονο και ήταν αυτός που έδωσε στην Athens Kallithea το προβάδισμα με εξαιρετική κίνηση και τελείωμα στα κομβικά τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



Λαμία (Θ. Στάικος): Κόστιτς, Σάντσες (46’ Μπιλάλ), Γιαννούτσος, Γκοτζαμανίδης, Σόρια, Αθανασακόπουλος (82’ Χαντάκιας), Σακόρ, Ρινγκ, Τσιμπόλα, Βλαχομήτρος, Λέικ (62’ Τσάβες)



Στον πάγκο: Ρατόν, Ντεντάκης, Μαργαρίτης, Ραντόνια, Βιτλής, Τερεζίου



Athens Kallithea (Στ. Μαλεζάς): Γκέλιος, Μεχίας, Τσιβελεκίδης, Πασαλίδης, Καινούργιος, Μεγιάδο, Μερκάτι (83’ Μεταξάς), Βρακάς (65’ Σοΐρι), Βαλμπουενά (73’ Λεμπόν), Ντεμέτριους (73’ Εντιαγέ), Αλφαρέλα (83’ Λουκίνας)



Στον πάγκο: Πάντος, Βασιλόγιαννης, Μουγκέ, Ματίγια



Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Νικολακάκης

4ος: Αλάμπεης



