Superleague: Ο Άρης με Μορόν 2-0 τον κουρασμένο ΟΦΗ

Για μια ακόμα φορά ο Άρης παρουσιάστηκε σοβαρός και έκανε το δύο στα δύο στα playoffs για τις θέσεις 5-8, επικρατώντας 2-0 του ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης» και παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για την πέμπτη θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Υπόθεση Λορέν Μορόν η νίκη, με τον Ισπανό επιθετικό να σκοράρει και τα δύο τέρματα και να χαρίζει το τρίποντο στους «κίτρινους», που ανέβηκαν στους 27 βαθμούς, εννιά παραπάνω από τους Κρητικούς που παρέμειναν στους 18 και χωρίς βαθμό μέχρι τώρα στο μίνι πρωτάθλημα.

Κουρασμένος ο ΟΦΗ, έμεινε από ενέργεια στο δεύτερο μέρος, απόρροια και της υπερπροσπάθειας των παικτών στον ημιτελικό Κυπέλλου με τον Asteras AKTOR, ματς το οποίο έγινε μόλις τρεις μέρες πριν (Τετάρτη 02/04).

Στο… μυαλό των κόουτς:

Εμπιστοσύνη στους 11 που πήραν το διπλό στην Τρίπολη έδειξε ο Μαρίνος Ουζουνίδης, διατηρώντας αναλλοίωτο το αρχικό σχήμα το Άρη κόντρα στον ΟΦΗ σε σχέση με αυτό κόντρα στον Asteras AKTOR. Κάτω από τα δοκάρια ο Κουέστα και Μάγιο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Μεντίλ η τετράδα στην άμυνα. Μόντσου και Σιφουέντες το δίδυμο στον άξονα, με τον Νταρίντα μπροστά τους. Σπίκιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, Σαβέριο στο αριστερό και ο Μορόν στην κορυφή.

Από την άλλη, ο Μίλαν Ράσταβατς έκανε μερικό ροτέισον, αφού η ομάδα του προερχόταν από έναν εξοντωτικό ημιτελικό με τους Αρκάδες, μόλις 3 μέρες πριν. Τη θέση του τιμωρημένου Χριστογεώργου πήρε ο Ναούμοφ, με τους Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλο, Σίλβα και Λιούις να απαρτίζουν την τετράδα στην άμυνα. Ανδρούτσος και Μπάκιτς στα χαφ, με τον Σενγκέλια να παίρνει θέση στο δεξί φτερό, τον Θεοδοσουλάκη στο αριστερό -έπειτα από ενοχλήσεις που ένιωσε στο ζέσταμα ο Ζανελάτο- και τον Φούντα πίσω από τον προωθημένο Γιουνγκ.

Το ματς:

Ο Άρης είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, είχε τον απόλυτο έλεγχο τόσο του παιχνιδιού όσο και της κατοχής με ποσοστά άνω του 65%, ωστόσο δεν κατάφερε πέρα από μια-δυο φορές να απειλήσει ουσιαστική την εστία του Ναούμοφ. Ο ΟΦΗ ξεκίνησε πιο δυνατά το ματς και με την πίεση ψηλά, κατάφερε να δημιουργήσει την πρώτη καλή στιγμή, με τον Φούντα να εκτελεί στο 5' από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά τον Κουέστα να μπλοκάρει εύκολα.

Η πρώτη καλή φάση για τον Άρη ήρθε στο 13ο λεπτό, όταν μετά από πολύ ωραία συνεργασία και τριγωνάκι των παικτών του Άρη, ο Μορόν βρήκε τον Σπίκιτς που έκανε κάθετη κίνηση με εξαιρετική κάθετη, ωστόσο ο πρώτος δεν κατάφερε να πλασάρει εύστοχα. Ακόμα μια φάση με εκτελεστή έναν εξτρέμ, με το σουτ του Σαβέριο να αποκρούει σταθερά ο Ναούμοφ, που βρέθηκε σε καλή μέρα και είχε σωστές αντιδράσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Τα ανεβάσματα του Μάγιο και του Μεντίλ ήταν συνεχή, ωστόσο τα γυρίσματά τους δεν έβρισκαν στόχο και αποτελούσαν εύκολη λεία για τους στόπερ των Κρητικών. Από την άλλη, η πίεση του ΟΦΗ είχε αποτέλεσμα, καθώς δυσκόλευε αρκετά το build-up των γηπεδούχων, με τους Φαμπιάνο και Βέλεθ να παίρνουν αρκετά ρίσκα.

Ωστόσο, αυτή η πίεση από τους φιλοξενούμενους δεν συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, καθώς η ομάδα... έμεινε από δυνάμεις, με τον Άρη να φτάνει πολύ εύκολα στην περιοχή τους και να δημιουργούν με μεγαλύτερη συχνότητα, με το γκολ να φαίνεται πως έρχεται. Ο Μορόν σκόραρε με κεφαλιά από κοντά στο 49', αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Η ομάδα του Ουζουνίδη δεν πτοήθηκε και συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, μέχρι να φτάσει το 60ό λεπτό, όταν και οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι.

Ο Σαβέριο σούταρε με την μπάλα να χτυπάει στο χέρι του Γκονζάλεθ, ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη και on field review έδειξε την άσπρη βούλα και ο Μορόν νίκησε τον Ναούμοφ. Με την ψυχολογία υπέρ του οι «κίτρινοι» συνέχιζαν να απειλούν, καταφέρνοντας να βρουν και δεύτερο γκολ με τον Μεντίλ, το οποίο ακυρώθηκε για χέρι του αριστερού μπακ.

Ο Ράσταβατς προσπάθησε να τονώσει την ομάδα του ενόψει του τελευταίου κομματιού του παιχνιδιού, αλλά ο Άρης ήταν ψύχραιμος, έκλεισε καλά τους χώρους και δεν άφησε κάποιο περιθώριο στον ΟΦΗ να απειλήσει ουσιαστικά. Μάλιστα, στο 90+3' ο Μορόν έκλεψε την μπάλα από τον Σαλσέντο, έφυγε στον χώρο και με δυνατό διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

MVP: Ο Λορέν Μορόν πέτυχε δύο γκολ και χάρισε τη δεύτερη νίκη στην ομάδα του σε ισάριθμα ματς. Πολύ καλός και ο Ούγκο Μάγιο και ο Μεντίλ, με πολλά ανεβάσματα. Καλύτερος για τον ΟΦΗ ο Ναούμοφ.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Κατσικογιάννης είχε μια μέτρια σε γενικές γραμμές διαιτησία, καθώς χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR δύο φορές.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Κουέστα, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Μάγιο, Μεντίλ, Μόντσου, Σιφουέντες, Νταρίντα, Σπίκιτς, Μορόν

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Ναούμοφ, Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Λιούις, Ανδρούτσος, Μπάκιτς, Φούντας, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Γιουνγκ.

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Στεφανής

4ος: Δρακίδης

VAR: Κουμπαράκης, AVAR: Ευαγγέλου

