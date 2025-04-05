Μεταμορφώθηκε και... εκδικήθηκε τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Μόλις μια εβδομάδα μετά την κακή τους εμφάνιση στον ημιτελικό Κυπέλλου και την ήττα τους από τον «δικέφαλο» οι πράσινοι, έδειξαν χαρακτήρα και με εξαιρετική εμφάνιση, ιδίως στο τέταρτο σετ, επικράτησαν 3-1 στην Πυλαία και προκρίθηκαν στους τελικούς της Volley League, όπου περιμένουν τον αντίπαλο τους.

Επιστροφή στους τελικούς για το «τριφύλλι» το οποίο την περασμένη σεζόν αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ και κόντρα σε Ολυμπιακό ή Μίλωνα θα διεκδικήσει το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώνει τη σεζόν του, χωρίς τίτλο, αλλά θα προσπαθήσει να κάνει έναν άριστο σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν στην οποία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Το ματς:

Πολύ δυναμικό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό στο ματς με ένα γρήγορο προβάδισμα τεσσάρων πόντων το οποίο τον έκανε «οδηγό» ενόψει της συνέχειας (5-9). Ο Λιάφτοβ και Λομπιζένκο επιχείρησαν να ροκανίσουν τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το κακό «ασπρόμαυρο» σερβίς έφερε τον Παναθηναϊκό σε ένα σημαντικό +6 με τον Πρωτοψάλτη πρωταγωνιστή (9-15). Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς μειώνοντας στους τρεις, όμως Νίλσεν και Γκάσμαν, «ξέκοψαν» τη συζήτηση φέρνοντας τον Παναθηναϊκό στο 21-15 για το 1-0 στα σετ.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, καθώς την στιγμή που ο Παναθηναϊκός βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 7-4 ο Λιάφτοβ τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αποχώρησε κουτσαίνοντας.

Παρόλα αυτά η ομάδα του Γιόσκο Μιλεκόνσκι, όχι μόνο επέστρεψε, αλλά κατάφερε να κάνει και την ανατροπή φτάνοντας σε κρίσιμο σημείο μέχρι και το +4 (20-16) στην κρισιμότερη καμπή. Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο ΠΑΟΚ κρατά σφιχτά στα χέρια του την ισοφάριση, όλα άλλαξαν! Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός με ένα επί μέρους 3-0 μείωσε αρχικά στον πόντο και πιέζοντας στο φιλέ ισοφάρισε δις κερδίζοντας επαφή του Μούχλια για το 24-24! Έτσι οι «πράσινοι» κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα δώρα των γηπεδούχων, κάνοντας το 2-0 στα σετ και πλησιάζοντας την πρόκριση. (24-26).

Φανταστικό, από άποψης διακύμανσης το τρίτο σετ με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει δυνατά και να κάνει το 4-1, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον τρομερό Κάτιτς. Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν στον πόντο. αλλά η ομάδα του Μιλεκόνσκι συνέχισε με ένα προβάδισμα το οποίο, όμως δεν διατηρήθηκε. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός, με Πρωτοψάλτη και Φαν Γκάρντερεν, έκανε την ανατροπή (11-13), αλλά είδε τους «ασπρόμαυρους» να απαντούν για το 17-16. Ξανά όμως τα λάθη του ΠΑΟΚ έδωσαν το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να προσπεράσει εκ νέου (18-20). Στο σημείο εκείνο το μπλοκ του «τριφυλλιού» υπέστη ανεπανάληπτο μπλακ άουτ με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να παίρνει πόντους είτε μέσω μπλοκ άουτ, είτε με με τρομερά χτυπήματα στην καρδιά της πράσινης άμυνας. Ο ΠΑΟΚ σε αντίθεση με το δεύτερο σετ, έμεινε ψύχραιμος και με τον Μούχλια έκανε το 25-23 μειώνοντας σε 2-1.

Αποφασισμένος να μην μπει σε μπελάδες, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εκπληκτικά στο τέταρτο σετ, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και παίρνοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (2-6). Έχοντας πάρει το... μάθημα από τον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, «άπλωσε» τους παίκτες του στο τάραφλεξ προκειμένου να υποδεχθούν τις χαλασμένες υποδοχές γεγονός το οποίο εκτόξευσε τη διαφορά στους επτά (7-12) και ανάγκασε τον Γιόσκο Μιλεκόνσκι να καλέσει τάιμ άουτ. Η ψυχολογία των παικτών του ΠΑΟΚ καταρρακώθηκε, τόσο από τη διαφορά, όσο και από τα λάθη στα οποία υπέπεσαν κατά τη διάρκεια του κρισιμότερου σετ της σειράς, με αποτέλεσμα το... ποτάμι να μην έχει γυρισμό, αφού ο Παναθηναϊκός έπιασε διψήφιες διαφορές έχοντας 13 ευκαιρίες για match ball! To «τριφύλλι» άφησε μόλις μια να πάει χαμένη και έτσι με το 25-12, έκανε το 3-1 στα σετ και προκρίθηκε στους τελικούς.

Τα σετ: 21-25, 24-26, 25-23, 12-25

