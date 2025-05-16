Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε 95-90 της Ιγκοκέα εκτός έδρας για τα playoffs της Αδριατικής Λίγκας, αλλά ο αγώνας σημαδεύτηκε από την συμπεριφορά του Μίλος Τεόντοσιτς. Με το σκορ 83-82 στην τελευταία περίοδο, ο βετεράνος πλέι μέικερ έγινε έξαλλος με μία διαιτητική απόφαση του και κόλλησε το πρόσωπό του στον διαιτητή Νίκολιτς, ο οποίος τον απέβαλε με δύο τεχνικές ποινές.

Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού συνέχισε να είναι εκτός εαυτού και κατευθύνθηκε στις court seats για να διαμαρτυρηθεί στον αθλητικό διευθυντή της ABA Liga, Μίλιγια Βοΐνοβιτς και τον αρχιδιαιτητή της διοργάνωσης, Σρνταν Ντοζάι.

Ο 38χρονος πλέι μέικερ κινδυνεύει με βαριά τιμωρία για τη συμπεριφορά του και πιθανότατα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα τον στερηθεί για κάποια παιχνίδια. Χρειάστηκε να επιστρατευτούν αρκετά μέλη της ομάδας για να απομακρύνουν τον Τεόντοσιτς από τον αγωνιστικό χώρο και να τον ηρεμήσουν.

