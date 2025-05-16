ΑΕΚ: Στο επίκεντρο η Ισπανία για προπονητή

Η ΑΕΚ εντείνει τις επαφές για να κλείσει το συντομότερο δυνατό το νέο προπονητή της. Ευχής έργο θα ήταν για την «Ένωση» να έχει βρει τον διάδοχο του Ματίας Αλμέιδα ως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο η επιλογή δεν θα είναι βιαστική και προτεραιότητα του κλαμπ είναι να προσλάβει τον προπονητή που θέλει και όχι τον πρώτο… διαθέσιμο, έστω κι αν χρειαστεί να περιμένει λίγες μέρες παραπάνω.

Πέραν του Βιθέντε Μορένο, που δεδομένα είναι στο στόχαστρο αλλά δεν φαίνεται πως θα απαντήσει πριν ολοκληρωθεί το ισπανικό πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει επαφές και με άλλους προπονητές. Ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου είναι επικεντρωμένος στην ισπανική αγορά, την οποία γνωρίζει πολύ καλά και έχει εξαιρετικές διασυνδέσεις. Μάλιστα, έχει κάνει ήδη προεργασία και επαφές και με άλλους προπονητές, με καλά βιογραφικά.

Στο μεταξύ, η «Ένωση» προχωρά και κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις σε συγκεκριμένες θέσεις που υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης (αριστερό μπακ, στόπερ, φορ) και όχι μόνο. Ο Κλέιτον της Φλαμένγκο και ο Μοχάμεντ Καμαρά της Γιουνγκ Μπόις αρέσουν για το κέντρο της άμυνας και τα χαρακτηριστικά τους ίσως μαρτυρούν πως δεν είναι απίθανη η πώληση του Μουκουντί. Για την άμυνα υπάρχουν στα υπόψη και δύο Έλληνες, ο Παντελής Χατζηδιάκος που έπαιζε φέτος δανεικός στην Κάλιαρι από την Κοπεγχάγη και ο Δημήτρης Νικολάου της Παλέρμο. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος παραμένει προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ επειδή θα αποκτηθούν δύο παίκτες εξετάζεται και ο Ντον Τζέιμς της Γκο Αχέντ Ιγκλς. Για τη θέση «10» αρέσει ο Αφόνσο Σόουζα της Λεχ Πόζναν.

