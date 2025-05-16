Πρωταθλήτρια Ισπανίας για 28η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Μπαρτσελόνα!

Το βράδυ της Πέμπτης (15/05), η ομαδάρα του Χάνσι Φλικ πέρασε νικηφόρα από το «RCDE Stadium» και την έδρα της Εσπανιόλ με σκορ 2-0 στο ντέρμπι της Καταλονίας, κατακτώντας και μαθηματικά τον τίτλο της φετινής La Liga, δύο στροφές πριν το πέσιμο της αυλαίας!

Το «χρυσό» τέρμα που επανέφερε τους «μπλαουγκράνα» στην κορυφή της Ισπανίας μετά από δύο χρόνια πέτυχε το... χρυσό παιδί του συλλόγου, Λαμίν Γιαμάλ!

Ο 18χρονος μάγος στο 53ο λεπτό του ντέρμπι, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, άδειασε δύο αντιπάλους με την ταχύτητά του και με άπιαστο φαλτσαριστό σουτ στην απέναντι γωνία, χάρισε στους Καταλανούς το πολυπόθητο τρίποντο! Στο 80ο λεπτό, οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες ελέω της απευθείας κόκκινη που είδε ο Καμπρέρα για χτύπημα στον Γιαμάλ.

🚨🇪🇸 GOAL | Espanyol 0-1 Barcelona | Lamine Yamal



WHAT A FANTASTIC GOAL FROM LAMINE YAMAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/D9Zxdz4dFb — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 15, 2025

Το... κερασάκι στην τούρτα πέτυχε ο Φερίν Λόπεθ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με ένα ξερό μονοκόμματο σουτ μετά από φάση διαρκείας στα αντίπαλα καρέ! Μάλιστα, η... μοίρα τα έφερε έτσι που η Μπάρτσα πήρε το πρωτάθλημα στην έδρα της Εσπανιόλ, όπως είχε συμβεί και πριν από δύο χρόνια με το τότε 4-2!

Ένα τρίποντο με το οποίο η Μπάρτσα έφτασε τους 85 βαθμούς και ξέφυγε στο +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης δύο στροφές πριν το φινάλε, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει τον τίτλο στην πρώτη και ονειρική χρονιά του Φλικ στην άκρη του πάγκου! Μάλιστα, μετά και το αποψινό, οι «μπλαουγκράνα»... σάρωσαν τα πάντα φέτος στην Ισπανία, καθώς, ολοκλήρωσαν ένα ιστορικό τρεμπλ μετά και την κατάκτηση του Κυπέλλου και του Super Cup Ισπανίας!

