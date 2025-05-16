Kαι τώρα... σχεδιασμός για τον Παναθηναϊκό, με στόχο την επόμενη ημέρα και το Champions League!

Μετά την κατάληψη της δεύτερης θέσης και την εξασφάλιση της παρουσίας τους στα προκριματικά του Champions League οι «πράσινοι» συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να βρίσκονται στους ισχυρούς και να έχουν μια καλή κλήρωση προκειμένου να κουνήσουν σεντόνι. Και αυτό γιατί μετά από τα καλά νέα που ήρθαν από την Αυστρία, ακολούθησαν και εκείνα από την Ελβετία με τη Σερβέτ να επικρατεί της Λουγκάνο 4-1 και να βρίσκεται στη 2η θέση δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Όμως στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν ότι αυτή η «φόρμουλα» δεν θα λειτουργήσει μόνο με τα... δώρα από το εξωτερικό και για αυτόν τον λόγο ο σχεδιασμός και η στελέχωση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν «τρέχει» με γοργούς ρυθμούς.

Με μια πώληση να θεωρείται, εκτός από απαραίτητη, και δεδομένη, το «τριφύλλι» θα προσπαθήσει να κάνει ρελάνς για την παραμονή του Αζεντίν Ουναΐ, με δημοσίευμα από την Τουρκία να αναφέρει ότι στον Παναθηναϊκό θα επιχειρήσουν τον νέο δανεισμό του παίκτη από τη Μαρσέιγ, αλλά αυτή τη φορά με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Τέλος στο «κάδρο» υπάρχει και η περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας, δεν καταγράφει λεπτά συμμετοχής στη Νιούκαστλ και όπως έχει ξεκαθαρίσει θα γυρνούσε στην Ελλάδα μόνο για τον Παναθηναϊκό. Η περίπτωσή του, σαφώς και είναι δύσκολη, αλλά όχι και ακατόρθωτη, αλλά αν ο ίδιος καταφέρει να σπάσει το συμβόλαιό του με τις «καρακάξες» τότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.

