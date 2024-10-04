Η μεγάλη αδυναμία του Μίλτου Τεντόγλου δεν βρίσκεται, πλέον, στη ζωή, καθώς ο παππούς του, Μίλτος, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο παππούς του Μίλτος Τεντόγλου άφησε την τελευταία του πνοή τις τελευταίες ημέρες του Σεπεμβρίου, με το δέσιμο μεταξύ του ιδίου και του δις χρυσού Ολυμπιονίκη σε Τόκιο και Παρίσι να είναι μεγάλο. Ο παππούς του τον συνόδευε σε πολλές αποστολές του στο εξωτερικό και την Ελλάδα για να παρακολουθήσει δια ζώσης τους αγώνες του.

Η κηδεία θα τελεστεί το μεσημέρι του Σαββάτου (05/10, 12:00) στον τόπο καταγωγής του, Πηγαδίτσα Γρεβενών.

