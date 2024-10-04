Παναθηναϊκός: Με αυτούς τους συνδυασμούς αποτελεσμάτων προκρίνεται

Ο Παναθηναϊκός περίμενε να ξεκινήσει με το “διπλό” κόντρα στη Βοσνία ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League, κάτι που δεν έγινε, και τώρα “τρέχει”, αφού πρέπει να μαζέψει 12 πόντους για να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση. Δηλαδή, στα επόμενα 5 παιχνίδια θα χρειαστεί σίγουρα 3 νίκες ή, ακόμα καλύτερα, 4 νίκες.

