Παναθηναϊκός: Με αυτούς τους συνδυασμούς αποτελεσμάτων προκρίνεται

Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει την τύχη με το μέρος του για την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς τα πάντα εξαρτώνται από τα δικά του αποτελέσματα

Ο Παναθηναϊκός περίμενε να ξεκινήσει με το “διπλό” κόντρα στη Βοσνία ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League, κάτι που δεν έγινε, και τώρα “τρέχει”, αφού πρέπει να μαζέψει 12 πόντους για να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση. Δηλαδή, στα επόμενα 5 παιχνίδια θα χρειαστεί σίγουρα 3 νίκες ή, ακόμα καλύτερα, 4 νίκες. 

Πηγή: skai.gr

