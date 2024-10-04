To ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετά την ισοπαλία στην Βοσνία απέναντι στην Μπόρατς, αλλά και ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Διονύσης Δεσύλλας.

Αρχικά ο ρεπόρτερ του σταθμού, αναφέρθηκε στην ισοπαλία του «τριφυλλιού» στην Μπάνια Λούκα με την Μπόρατς, σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα φέρνει ακόμη μεγαλύτερη την πίεση στις τάξεις του «τριφυλλιού». Επιπλέον στάθηκε και στα αίτια τους συγκεκριμένου αποτελέσματος, σημειώνοντας ότι το γκολ των γηπεδούχων στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου μέρους σόκαρε τους «πράσινους», ενώ στάθηκε και στις ευκαιρίες που απώλεσε η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο για να ανακτήσει το προβάδισμα, αλλά και στην έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Διονύσης Δεσύλλας, προανήγγειλε αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ενώ τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη, αγωνιστικά κατάσταση, ενόψει του ντέρμπι, κυρίως λόγω χρόνου της προετοιμασίας, ενώ συμπλήρωσε ότι ο Ντιέγκο Αλόνσο καλείται να διαχειριστεί πρώτα από όλα το πνευματικό κομμάτι της ομάδας. Υπογράμμισε μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να προηγηθεί στο ντέρμπι προκειμένου να μην προστεθεί μεγαλύτερη πίεση στο «πρέπει» που υπάρχει για νίκη.

