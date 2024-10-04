Η εύρεση της κατάλληλης χημείας μεταξύ δύο σούπερ σταρ αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα δεν είναι παίξε-γέλασε, όπως δήλωσε ο Ντέμιαν Λίλαρντ. Η συνεργασία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρώτη σεζόν συνύπαρξής τους στο Μιλγουόκι δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και ο «Dame» τονίζει πως χρειάζεται χρόνος.

«Δεν μπορείς να περιμένεις από τη μια στιγμή στην άλλη να βρουν τον τρόπο συνεργασίας τους δύο μεγάλοι παίκτες. Νομίζω πως ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Κοιτάζουν απλά το ρόστερ και λένε ‘αυτός ο παίκτης είναι σπουδαίος, ο άλλος το ίδιο. Έχεις αυτό το στοιχείο, έχεις το άλλο’ και νομίζουν ότι έτσι δουλεύει απλά. Πρέπει όμως να σκεφτούν πώς λειτουργεί συνολικά. Εγώ κι ο Γιάννης είναι κάτι σημαντικό, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψει καλύτερα για όλους μέσα στην ομάδα. Υπάρχουν πολλοί παίκτες σε μία ομάδα και πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις το καλύτερο για την επιτυχία του συνόλου. Οπότε, νομίζω ότι ο κόσμος κοιτάζει τους… δύο και δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα μίας ολόκληρης ομάδας», σημείωσε o 34χρονος γκαρντ.

