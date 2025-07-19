Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 8.19 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε υπό αντίξοες συνθήκες, καθώς το βρεγμένο ταρτάν δημιούργησε δυσκολίες για όλους τους αθλητές.

Το πρώτο άλμα του Τεντόγλου ήταν στα 8.01μ., ενώ η δεύτερη του προσπάθεια ήταν άκυρη. Στην τρίτη προσπάθεια κατάφερε το καλύτερο άλμα του στον αγώνα, με 8.19μ., που τον έφερε προσωρινά στην κορυφή. Στην τέταρτη προσπάθεια μέτρησε 7.79μ., ενώ στο πέμπτο άλμα έφτασε τα 7.67μ. Ολοκλήρωσε τον αγώνα του με άλμα στα 8.06μ.

Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίκοκ με άλμα στα 8.20μ. στην τρίτη του προσπάθεια, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κάρεϊ ΜακΛάουντ με 8.10μ. στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια.

Ο επόμενος αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου είναι προγραμματισμένος για τις 26 και 27 Ιουλίου στον Βόλο, όπου θα διεξαχθεί το Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

