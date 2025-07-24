Μόλις 37 μέρες κράτησε η συνεργασία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, με τον Έλληνα τενίστα να ανακοινώνει το πρωί της Πέμπτης (24/07) το «διαζύγιο» με τον έμπειρο προπονητή.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε με τυμπανοκρουσίες και πολλές προσδοκίες, ωστόσο, πολύ γρήγορα φάνηκε να «χαλά» οι σχέσεις τους, μετά και από τις δηλώσεις του Κροάτη κόουτς για τη σωματική και πνευματική κατάσταση του Στέφανου, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του από το Wimbledon.

Μιλώντας στο «The Athletic», ο Ιβανίσεβιτς κλήθηκε να σχολιάσει την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο ανδρών, με τον 53χρονο τεχνικό να δηλώνει πως οι δυο τους είχαν μια ωραία συζήτηση χθες και πως το έχει ξανά ο Τσιτσιπάς τον πατέρα τους ως προπονητή είναι η σωστή απόφαση για τον ίδιο.

«Χθες είχαμε μια ωραία συζήτηση. Τίποτα κακό. Επιστρέφει στον πατέρα του, στις ρίζες του. Είχε τα καλύτερα αποτελέσματα με τον πατέρα του, ο πατέρας του τον ξέρει καλύτερα, οπότε συμφωνώ ότι είναι η σωστή απόφαση. Ελπίζω να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει και του εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

