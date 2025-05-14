Παναθηναϊκός: Κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Ουναΐ

Επιστρέφοντας στη Μαρσέιγ μετά το τέλος του δανεισμού του στον Παναθηναϊκό, ο Ουναΐ δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μείνει στη Μασσαλία για πολύ καιρό. Κάθε άλλο. Είναι δεδομένο ότι ο παίκτης αρέσει σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως, επίσης, είναι δεδομένο ότι το «τριφύλλι» θα κάνει τεράστια προσπάθεια, προκειμένου να τον έχει και τη νέα σεζόν στο ρόστερ του!



Υπάρχει, μάλιστα, αποκλειστικό ρεπορτάζ του γνωστού Μαροκινού δημοσιογράφου Ανάς Ζαμπάρι (είχε μιλήσει στο sport-fm.gr προ διετίας για τον Ελ Κααμπί) στην ιστοσελίδα ''sport.le360.ma'', που αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την επιθυμία των «πράσινων», δίνοντας και ορισμένες λεπτομέρειες για το πώς μπορεί ο παίκτης να παραμείνει κάτοικος Αθήνας!

Αναφέρει, λοιπόν, συγκεκριμένα ο Ζαμπάρι: «Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, η διοίκηση του Παναθηναϊκού σκέφτεται να προσφέρει νέο δανεισμό με οψιόν αγοράς, μαζί με ένα ποσό για να εξαγοράσει οριστικά το συμβόλαιό του με τον σύλλογο της Μασσαλίας». Και δίνει και την εξής προέκταση σε σχέση με τον Φώτη Ιωαννίδη και ενδεχόμενη πώλησή του: «Η ίδια πηγή μάς είπε, επίσης, ότι ο σύλλογος της Αθήνας περιμένει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί στη Λάτσιο, για να προσθέσει αύξηση 20% στην προσφορά που εστάλη στη Μαρσέιγ, με την οποία ο Ουναΐ έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027».

Συνεχίζει, εξάλλου, το δημοσίευμα: «Έχοντας σκοράρει τέσσερα γκολ και έχοντας δώσει επτά ασίστ σε 37 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ο Μαροκινός μέσος έχει καθιερωθεί ως βασικός στην ελληνική ομάδα. Τα γκολ του κατά τη διάρκεια των πλέι οφ βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη διοργάνωση του Champions League.



Υπενθυμίζεται ότι ο Ουναΐ είχε ήδη δηλώσει μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ ότι είναι χαρούμενος και ικανοποιημένος από τη σεζόν του στην Ελλάδα και ότι ο χρόνος θα δείξει πράγματα: ''Είμαι χαρούμενος με αυτήν τη σεζόν, που μπόρεσα να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό και να παίξω ποδόσφαιρο''.



🚨EXCLUMERCATO🚨



📌 Le Panathinaïkos est satisfait d’Ounahi et compte proposer un 2e prêt pour la saison prochaine.

📌 Le club négocie également une baisse du montant pour pouvoir racheter son contrat.

📌 Pana attend la vente de Loannídis afin d’ajouter une majoration de 20%. pic.twitter.com/fIBLMfPjVl — Anas Zabari (@anaszabarii) May 14, 2025

