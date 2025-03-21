Τένις: Αγχωτική πρόκριση στον 3ο γύρο του Μαϊάμι Open για την Μπαντόσα

Τα... χρειάστηκε, αλλά κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του Mαϊάμι Open η Πάολα Μπαντόσα.

Η Ισπανίδα τενίστρια τα βρήκε... σκούρα απέναντι στη 18χρονη Καναδέζα, Βικτόρια Μποκό, Νο. 162 του κόσμου, την οποία και λύγισε στις λεπτομέρειες με 2-1 σετ (7-5, 1-6, 7-6) μετά από 2 ώρες και 21 λεπτά αγώνα.

Σε ένα παιχνίδι με συνολικά 9 break games (!), η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά χρειάστηκε να πάρει την πρόκριση για τους «32» του τουρνουά, κατακτώντας το τρίτο και τελευταίο γκέιμ στο τάι μπρέικ με 7-3.

Πλέον, η Μπαντόσα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της, η οποία και θα προκύψει από το ζευγάρι Κλάρα Τόσον (Νο.23)-Τζούλια Γκράμπχερ (Νο.373).

