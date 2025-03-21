Λογαριασμός
Εθνική Ελλάδας: Η αναχώρηση για τη Γλασκώβη - Στόχος η ανατροπή με Σκωτία - Δείτε φωτογραφίες

Το απόγευμα της Παρασκευής (21/03), η Εθνική μας ομάδα αναχώρησε για την Σκωτία και τη Γλασκώβη, εκεί όπου την Κυριακή θα ψάξει την ανατροπή και την άνοδο στη League A του Nations League.

Με στόχο την ανατροπή της χθεσινής ήττας με σκορ 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», αναχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής (21/03) η Εθνική μας ομάδα με προορισμό την Σκωτία για τη ρεβάνς των δύο χωρών την ερχόμενη Κυριακή (23/03).

Με πίστη στο όνειρο της ανόδου στη League A του Nations League, οι διεθνείς μας με καλή διάθεση και πείσμα για ένα θετικό αποτέλεσμα, αναχώρησαν από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Γλασκώβη. Στην αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε και ο Κώστας Γαναλόπουλος, με τον χαφ του ΑΠΟΕΛ να αντικαθιστά τον τιμωρημένο Μανώλη Σιώπη.

Η «γαλανόλευκη» δεν θα βρίσκεται μόνη της στην Σκωτία, αφού, περισσότεροι από 1.000 Έλληνες θα βρεθούν στις εξέδρες του «Χάμπντεν Παρκ» το βράδυ της Κυριακής.

Δείτε φωτογραφίες:

