Μεντιλίμπαρ: «Είχα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ για να δω πώς προπονεί ο Πελεγκρίνι»

Τον θαυμασμό του για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στο πρόγραμμα του Canal Sur Radio «El Pelotazo»

Με τα καλύτερα λόγια για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε ισπανικό Μέσο.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, ανέφερε πως ταξίδεψε μέχρι το Μάντσεστερ και παρακολούθησε κάποιες προπονήσεις του για να μάθει τη δουλειά του.

«Τον σέβομαι εδώ και πολύ καιρό. Τον ξέρω πολύ καιρό. Όταν ήταν στη Σίτι, πήγα στο Μάντσεστερ για να δω μερικές από τις προπονήσεις του και να μάθω για τη δουλειά του. Τον σεβόμουν απίστευτα από τότε που απολύθηκε αγενώς από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τύπος έγραφε φρικτά πράγματα αν και έκανε πολύ καλή δουλειά», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Ο Πελεγκρίνι έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων. Είχε τις κακές στιγμές του, αλλά τον κράτησαν γιατί κέρδισε αυτόν τον σεβασμό. Μετά, μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα προς τα εμπρός και εκεί είναι, στην Ευρώπη και με τη δυνατότητα να φτάσει στο Champions League. Έχω εντυπωσιαστεί με την εγγύτητά του. Δεν χρειάζεται να είναι προπονητής που πιστεύει ότι είναι πάνω από όλους. Αυτό μου αρέσει σε εκείνον».

