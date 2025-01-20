Λογαριασμός
Final 8 Κυπέλλου: Έβγαλε ΠΑΟΚ-ΑΕΚ η κλήρωση, μόνο στον τελικό οι «αιώνιοι»

Δείτε τα ζευγάρια του Final 8 του Κυπέλλου που θα γίνει στο Ηράκλειο - Το ισχυρότερο ζευγάρι των προημιτελικών συνθέτουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος πήρε τον αριθμό «5» και διαμόρφωσε τον χάρτη του Final 8 του Κυπέλλου που θα γίνει στο Ηράκλειο, 12-16 Φεβρουαρίου.

Το ισχυρότερο ζευγάρι των προημιτελικών συνθέτουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ οι «αιώνιοι» μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό.



Αναλυτικά τα ζευγάρια:
1. Παναθηναϊκός-Περιστέρι
2. Ολυμπιακός-Καρδίτσα
3. ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
4. Προμηθέας-ΝΕ Μεγαρίδος

Ημιτελικά
Νικητής 1-Νικητής 4
Νικητής 2-Νικητής 3
