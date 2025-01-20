Final 8 Κυπέλλου: Έβγαλε ΠΑΟΚ-ΑΕΚ η κλήρωση, μόνο στον τελικό οι «αιώνιοι»

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος πήρε τον αριθμό «5» και διαμόρφωσε τον χάρτη του Final 8 του Κυπέλλου που θα γίνει στο Ηράκλειο, 12-16 Φεβρουαρίου.
Το ισχυρότερο ζευγάρι των προημιτελικών συνθέτουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ οι «αιώνιοι» μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
1. Παναθηναϊκός-Περιστέρι
2. Ολυμπιακός-Καρδίτσα
3. ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
4. Προμηθέας-ΝΕ Μεγαρίδος
Ημιτελικά
Νικητής 1-Νικητής 4
Νικητής 2-Νικητής 3
