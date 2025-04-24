Λογαριασμός
Τέλος η σεζόν για τον Καμαβινγκά: Υπέστη ολική ρήξη τένοντα

Ολική ρήξη τένοντα υπέστη ο Εντουάρντο Καμαβινγκά και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, όπως ενημέρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης 

Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά αποκόμισε τραυματισμό στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χετάφε, ωστόσο είναι πιο σοβαρός από ότι φαινόταν στην αρχή.

Η «βασίλισσα» ενημέρωσε πως ο 22χρονος Γάλλος υπέστη ολική ρήξη τένοντα και ως εκ τούτου θα χάσει την υπόλοιπη σεζόν.

Στο ίδιο ματς και ο Νταβίντ Αλάμπα αποχώρησε τραυματίας, αλλά δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από τη Ρεάλ ακόμα.

