Προβληματισμός με τον ώμο του Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ, κίνδυνος να χάσει τη μισή νέα σεζόν

Ο Μπέλιγχαμ, όταν σηκώθηκε στον πάγκο για να περάσει με αλλαγή στην αναμέτρηση της Τετάρτης με τη Χετάφε, έλαβε φροντίδα για τον αριστερό του ώμο και το ιατρικό επιτελείο τον έδενε ξανά και ξανά για να τον σταθεροποιήσει όσο περισσότερο γινόταν.

Ο Άγγλος χαφ είχε βγάλει τον ώμο του πίσω στο 2023, έκτοτε ανά διαστήματα αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να προκαλείται προβληματισμός και φόβος στους «μερένγκες». Ξέρει ότι θα πρέπει να δένει σφιχτά το χέρι του και το στέρνο του, αλλά αυτό δεν τον βολεύει καθόλου και μάλιστα, τον δυσκόλευε στις αναπνοές και τις κινήσεις του.

Για ν' απαλλαγεί τελείως από το πρόβλημα, ο Μπέλιγχαμ θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κάτι που αν γίνει τελικά το καλοκαίρι, θ' αναγκάσει τον παίκτη να μείνει εκτός δράσης μέχρι και τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, χάνοντας τη μισή, νέα αγωνιστική περίοδο.

Bellingham left shoulder protection preparations



