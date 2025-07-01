Τέλος από τη Ρεάλ ο Ματέο - Αναλαμβάνει ο Σκαριόλο

Η... αναμενόμενη αλλαγή «σκυτάλης» στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι έτοιμη να γίνει πραγματικότητα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της έγκυρης «AS», ο Τσους Ματέο έχει ήδη ενημερωθεί από τη διοίκηση της ομάδας πως δεν θα συνεχίσει στον πάγκο, παρόλο που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026.

Τη θέση του ως κόουτς των «μερέγχες» αναμένεται να πάρει ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο Ιταλός τεχνικός θα αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Ισπανία μετά το Ευρωμπάσκετ και θα αναλάβει τον πάγκο της Ρεάλ, παρόλο που αυτό δεν... ψήνει και πολύ τους οπαδούς των «μερέγχες».

