Τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής είναι στον bwin ΣΠΟΡ FM 4,6

Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με το μεγάλο ματς ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.

Ζήστε την ένταση του σπουδαίου ντέρμπι και όλων των παιχνιδιών της 4ης αγωνιστικής στον bwinΣΠΟΡ FM!

Την Κυριακή (15/09) όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Θεσσαλονίκη, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Συντονιστείτε από νωρίς στους 94,6 για να μάθετε τα πλάνα των Ραζβάν Λουτσέσκου και Ντιέγκο Αλόνσο και στις 20:30 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα.

Την ίδια ώρα παίζουν ΟΦΗ-Άρης, στις 18:30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός- Λεβαδειακός στις 16:30.

Η αυλαία πέφτει την Δευτέρα (16/09), με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Βόλο στην «Opap Arena» στις 20:00, ενώ σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (14/09) με τα παιχνίδια Λαμία-Athens Kallithea στις 18:00 και Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος δύο ώρες αργότερα.

Η δράση συνεχίζεται στο στούντιο, για το… τρίτο ημίχρονο, με σχολιασμό και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, αυτήν την Κυριακή στις 20:30.

Για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν και όλους τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος Ελλάδας, η επιλογή είναι μία, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

