Παγκάκης: Κολλημένη η περίπτωση του Βέρμπιτς στον Παναθηναϊκό, συνεχίζεται η αναζήτηση

Τις τελευταίες μέρες σας είχαμε γράψει στο Paopantou.gr, πως ομάδες της Τουρκίας «κοιτάνε» για τον Βέρμπιτς.
Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσει έτσι κι αλλιώς το θέμα παραμονής του Σλοβένου άσσου στο «Τριφύλλι», καθώς πέφτει η αυλαία της μεταγραφικής περιόδου.
Θυμίζουμε πως και στον ΑΠΟΕΛ είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον “πράσινο” μέσο, όμως το συγκεκριμένο σενάριο δεν θα συνεχιστεί.
Πηγή: skai.gr
