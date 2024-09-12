Λογαριασμός
Παγκάκης: Κολλημένη η περίπτωση του Βέρμπιτς στον Παναθηναϊκό, συνεχίζεται η αναζήτηση

Πριν λίγες μέρες το Paopantou.gr είχε αποκαλύψει ότι ο Βέρμπιτς έχει δύο «δρόμους» για να ακολουθήσει

Βέρμπιτς

Τις τελευταίες μέρες σας είχαμε γράψει στο Paopantou.gr, πως ομάδες της Τουρκίας «κοιτάνε» για τον Βέρμπιτς.

Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσει έτσι κι αλλιώς το θέμα παραμονής του Σλοβένου άσσου στο «Τριφύλλι», καθώς πέφτει η αυλαία της μεταγραφικής περιόδου.

Θυμίζουμε πως και στον ΑΠΟΕΛ είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον “πράσινο” μέσο, όμως το συγκεκριμένο σενάριο δεν θα συνεχιστεί.

Πηγή: skai.gr

