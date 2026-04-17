Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ο τέλειος συνδυασμός…

Την Κυριακή (19/04) μαγνητίζουν τα μεγάλα ντέρμπι «αιωνίων» και «δικεφάλων» και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει μέσα στα παιχνίδια!

Προηγείται χρονικά η… «αετομαχία» της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, στις 18:00, ενώ ακολουθεί στις 21:00 το μπρα-ντε-φερ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε δύο ματς που θα κρίνουν πολλά στην κούρσα του τίτλου.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (18/04). Για τις θέσεις «5 έως 8» παίζουν ΟΦΗ-Λεβαδειακός στις 18:00, Άρης-Βόλος μία ώρα αργότερα και για τα play outs Κηφισιά-Αστέρας AKTOR στις 16:00, Ατρόμητος-Λάρισα στις 17:00 και Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός στις 20:00.

Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους φωνές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.