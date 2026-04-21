Η ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς για τους Μιλγουόκι Μπακς έδωσε τη δυνατότητα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πει κι εκείνος το δικό του αντίο στη σεζόν και στον οργανισμό των «ελαφιών».

Με τον Greek Freak να ευχαριστεί την πόλη του Ουισκόνσιν για την υποστήριξη που του έδωσε και να δεσμεύεται ότι θα… αναγεννηθεί, μέσω σχετικής ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στα social media.

«Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, σαν φοίνικας από τις στάχτες, θα ξανασηκωθώ. Στην πόλη του Μιλγουόκι, την πόλη μου, σας ευχαριστώ για την αμέριστη αγάπη και στήριξη», ανέφερε το εν λόγω μήνυμα που συνοδευόταν από τον τίτλο «13η χρονιά».

