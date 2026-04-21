Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντετοκούνμπο: «Ευχαριστώ το Μιλγουόκι, την πόλη μου, για την στήριξη - Θα ξανασηκωθώ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε τίτλους τέλους στη σεζόν, ευχαριστώντας το Μιλγουόκι για την αμέριστη αγάπη που του έδωσε και υποσχόμενος ότι θα επανέλθει

Αντετοκούνμπο

Η ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς για τους Μιλγουόκι Μπακς έδωσε τη δυνατότητα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πει κι εκείνος το δικό του αντίο στη σεζόν και στον οργανισμό των «ελαφιών».

Με τον Greek Freak να ευχαριστεί την πόλη του Ουισκόνσιν για την υποστήριξη που του έδωσε και να δεσμεύεται ότι θα… αναγεννηθεί, μέσω σχετικής ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στα social media.

«Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, σαν φοίνικας από τις στάχτες, θα ξανασηκωθώ. Στην πόλη του Μιλγουόκι, την πόλη μου, σας ευχαριστώ για την αμέριστη αγάπη και στήριξη», ανέφερε το εν λόγω μήνυμα που συνοδευόταν από τον τίτλο «13η χρονιά».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μιλγουόκι Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark