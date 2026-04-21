Τον έχρισε MVP της κανονικής διάρκειας της Euroleague στην εφετινή σεζόν στην επίσημη ψηφοφορία της λίγκας και λίγες ώρες αργότερα σχολίασε τον τρόπο παιχνιδιού του.

Ο Κέντρικ Ναν σε ανάρτηση γνωστής ιστοσελίδας από το εξωτερικό που αφορούσε τον MVP της σεζόν απάντησε σε ένα σχόλιο κάνοντας μια σύγκριση του παιχνιδιού του Φρανσίσκο αλλά και του Βεζένκοφ λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο ομάδες που αγωνίζονται και όχι μόνο.

«Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team», έγραψε ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR.

