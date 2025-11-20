Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις στα ευρωπαϊκά και στα διηπειρωτικά playoffs, από τα οποία θα προκύψουν τα έξι τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.



Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη και ο Κριστιάν Καρεμπέ ήταν εκ των καλεσμένων ώστε να βοηθήσει στη διαδικασία της, ανακοινώθηκαν τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2026.

Αναμφίβολα, το Path Β είναι το πιο αμφίρροπο, όπου η Ουκρανία θα κοντραριστεί με τη Σουηδία και αν περάσει θα φιλοξενήσει (σε ουδέτερη έδρα) Πολωνία ή Αλβανία. Πρόκειται για μονοπάτι με ελληνικό ενδιαφέρον, αφού μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν κατά τα φαινόμενα στα μπαράζ οι Γιάρεμτσουκ, Ελίασον, Ντραγκόφσκι, Κετζιόρα, Σφιντέρσκι και Στρακόσα.



Όσον αφορά την Ιταλία, θα δώσει τον ημιτελικό εντός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά αν προκριθεί στον τελικό, θα δοκιμαστεί στην έδρα είτε της Ουαλίας είτε της Βοσνίας.



Τα playoffs στη ζώνη της Ευρώπης

Path A

Ημιτελικοί: Ιταλία-Β. Ιρλανδία & Ουαλία-Βοσνία

Τελικός: Νικητής Ουαλία ή Βοσνία vs Ιταλία ή Β.Ιρλανδία



Path B

Ημιτελικοί: Ουκρανία-Σουηδία & Πολωνία-Αλβανία

Τελικός: Ουκρανία ή Σουηδία vs Πολωνία ή Αλβανία



Path C

Ημιτελικοί: Τουρκία-Ρουμανία & Σλοβακία-Κόσοβο

Τελικός: Σλοβακία ή Κόσοβο vs Τουρκία ή Ρουμανία



Path D

Ημιτελικοί: Δανία-Βόρεια Μακεδονία & Τσεχία-Ιρλανδία

Τελικός: Τσεχία ή Ιρλανδία vs Δανία ή Βόρεια Μακεδονία



*οι πρώτες ομάδες στα ζευγάρια παίζουν τον αγώνα στην έδρα τους.



Τα διηπειρωτικά playoffs

Όσον αφορά τα διηπειρωτικά Playoffs, θα υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον στον ημιτελικό του Path 2 μεταξύ Βολιβίας και Σουρινάμ, καθώς θα αναμετρηθούν ο Καρμέλο Αλγκαρανάζ της Καλαμάτας με τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα του Ατρομήτου.



Path 1

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Τελικός: ΛΔ Κονγκό - Νικητής Νέα Καληδονία-Τζαμάικα



Path 2

Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ

Τελικός: Ιράκ - Νικητής Βολιβία-Σουρινάμ



*τα διηπειρωτικά playoffs θα διεξαχθούν στο Μεξικό σε Γουαδαλαχάρα και Μοντερέι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.