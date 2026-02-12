Λογαριασμός
ΑΕΚ: «Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...»

Θέση πήρε η ΑΕΚ για μία φωτογραφία του Μάριου Ηλιόπουλου που κυκλοφορεί στα social media, αμφισβητώντας τη σχέση του προέδρου της ΠΑΕ με την Ένωση

Ηλιόπουλος

Τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου κάνει μία φωτογραφία του Μάριου Ηλιόπουλου, πριν από 14 χρόνια με την οποία, όπως υποστηρίζει η ΑΕΚ, επιχειρείται να αμφισβητηθεί η σχέση του ισχυρού άνδρα της Ένωση με την ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ θέλησε να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη φημολογία, κάνοντας λόγο για «γελοιότητες», ενώ μάλιστα τονίζει ότι «η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...».

Αναλυτικά η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο ο κόσμος το αισθάνεται και το βιώνει εδώ και ενάμισι χρόνο και θα συνεχίσει να το βιώνει...
Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν τον αγγίζουν. Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...».

Πηγή: sport-fm.gr

