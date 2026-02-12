ΑΕΚ: «Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...»

Τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου κάνει μία φωτογραφία του Μάριου Ηλιόπουλου, πριν από 14 χρόνια με την οποία, όπως υποστηρίζει η ΑΕΚ, επιχειρείται να αμφισβητηθεί η σχέση του ισχυρού άνδρα της Ένωση με την ΑΕΚ.



Η ΠΑΕ θέλησε να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη φημολογία, κάνοντας λόγο για «γελοιότητες», ενώ μάλιστα τονίζει ότι «η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...».

Αναλυτικά η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο ο κόσμος το αισθάνεται και το βιώνει εδώ και ενάμισι χρόνο και θα συνεχίσει να το βιώνει...

Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν τον αγγίζουν. Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...».

