Πάλι Μύκονο και Σαντορίνη; 8 εναλλακτικές παραλίες για βουτιές στην Ελλάδα

Η ηλιόλουστη χώρα μας, έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο (13.700 χιλιόμετρα), αλλά οι περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν για τις διακοπές τους τις παραλίες της Πάρου, της Σαντορίνης ή της Μυκόνου, προξενώντας έτσι προβλήματα υπερ-τουρισμού.

Είναι κρίμα, γιατί θα μπορούσαν να διαλέξουν ένα σωρό άλλα ελληνικά νησιά ή ηπειρωτικά μέρη που προσφέρουν όχι μόνο ζεστή φιλοξενία αλλά και γραφικές γωνιές ή μαγευτικά τοπία με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Ας δούμε ποιες εναλλακτικές προτάσεις προτείνει η WP:

Μεσσηνία, Πελοπόννησος

Η Πελοπόννησος διαθέτει δεκάδες παραθαλάσσιους προορισμούς, εκτεταμένο οδικό δίκτυο και πολλές πεζοπορικές διαδρομές. Μια περιοχή, που είναι ιδιαίτερα αγαπητή λόγω της θέσης της, της ιστορίας της, του φαγητού της και φυσικά των παραλιών της είναι η Μεσσηνία.

Η Βοϊδοκοιλιά, μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες της Μεσσηνίας και της Ελλάδας, ξεχωρίζει για το μοναδικό ημικυκλικό της σχήμα, τη χρυσή αμμουδιά και τα κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά της. Βρίσκεται κοντά στην Πύλο, δίπλα στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, έναν προστατευόμενο υγροβιότοπο ιδιαίτερης οικολογικής αξίας. Η φυσική ομορφιά του τοπίου, σε συνδυασμό με την ιστορική σημασία της περιοχής, καθώς πάνω από την παραλία δεσπόζουν το Παλαιόκαστρο Ναβαρίνου και το Σπήλαιο του Νέστορα, καθιστούν τη Βοϊδοκοιλιά έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς φυσιολατρικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στη χώρα.

Κρήτη

Το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο ελληνικό νησί της Ελλάδας, η Κρήτη, είναι ένας προορισμός που μένει ανεξίτηλος στο μυαλό κάθε επισκέπτη. Η έλξη της οφείλεται τόσο στις πανέμορφες παραλίες και την αρχαία ιστορία της όσο και στην πλούσια γαστρονομία της. Φέτος, η Κρήτη ανακηρύχθηκε επίσημα «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας» από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού.

Τα Χανιά, τόσο η πόλη όσο και ο νομός στη βορειοδυτική Κρήτη ξεχωρίζουν για το ενετικό λιμάνι του 14ου αιώνα αλλά και για δύο από τις πιο διάσημες παραλίες της χώρας: το Ελαφονήσι, το φυσικό καταφύγιο με τη ροζ άμμο, και τον Μπάλο, την τεράστια λιμνοθάλασσα με την ψιλή και λευκή άμμο. Σε αυτές προτείνεται η επίσκεψη νωρίς το πρωί, αφού μέχρι το απόγευμα συρρέουν συχνά εκατοντάδες άνθρωποι.

Ακόμα, μια αμμώδης παραλία που προτείνεται για την ηρεμία της και την αναλλοίωτη φυσιογνωμία της μέσα στον χρόνο είναι ο Ξερόκαμπος στη νοτιοανατολική Κρήτη, στο Λασίθι. Με ελάχιστο κόσμο και θέα στο Λιβυκό πέλαγος, είναι μια παραλία με απόσταση μόνο μιας ώρας με το αυτοκίνητο από την όμορφη πόλη της Σητείας.

Σπέτσες

Μόλις δύο ώρες με το πλοίο από την Αθήνα (και εύκολα προσβάσιμες και από την Πελοπόννησο), οι Σπέτσες αποτελούν παράδεισο για πεζούς, καθώς η κυκλοφορία αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο στους μόνιμους κατοίκους. Αποτελούν μια πιο ήσυχη εναλλακτική της γειτονικής Ύδρας και μαγεύουν με τα πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα νεοκλασικά αρχοντικά.

Η καλύτερη παραλία του νησιού είναι η Αγία Παρασκευή, στη σχεδόν ακατοίκητη, νοτιοδυτική πλευρά του νησιού. Συνδυάζει βότσαλο με αμμουδιά, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για κολύμπι και χαλάρωση. Η παραλία είναι οργανωμένη, με επιλογές για θαλάσσια σπορ, εστίαση και αναψυχή, ενώ το όνομά της προέρχεται από το ομώνυμο εκκλησάκι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση.

Αστυπάλαια

Το νησί με σχήμα «πεταλούδας» στο αιγαίο πέλαγος, η Αστυπάλαια, ξεχωρίζει για τα λευκά σπίτια της Χώρας της, που απλώνονται αμφιθεατρικά γύρω από το επιβλητικό Ενετικό Κάστρο των Κουερίνι, τις κρυστάλλινες παραλίες και το αυθεντικό, ήρεμο τοπίο της. Η Αστυπάλαια διαθέτει πάνω από 100 παραλίες με επιβλητικά βράχια, μονοπάτια πεζοπορίας και κατάλευκες εκκλησίες που βρίσκονται γύρω τους. Οι κάτοικοι λένε μάλιστα πως υπάρχουν 365 εκκλησίες στο νησί, μία για κάθε ημέρα του χρόνου.

Αν υπάρχει μία παραλία που ξεχωρίζει στην Αστυπάλαια, από όλες αυτές που διαθέτει, αυτή είναι μάλλον το Λιβάδι. Σε μικρή απόσταση από τη Χώρα, συνδυάζει χρυσαφένια αμμουδιά, καταγάλανα και ρηχά νερά, φυσική ομορφιά και εύκολη πρόσβαση, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρια ή μεμονωμένους ταξιδιώτες. Η θέα της προς το εμβληματικό κάστρο της Χώρας χαρίζει μοναδικές εικόνες, ιδιαίτερα κατά το ηλιοβασίλεμα.

Νάξος

Η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, ξεχωρίζει για τον μοναδικό συνδυασμό εντυπωσιακών παραλιών, εύφορης ενδοχώρας και πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Γνωστή για τις ατελείωτες αμμώδεις ακτές με τα κρυστάλλινα νερά αλλά και για τα παραδοσιακά ορεινά χωριά της, προσφέρει εμπειρίες που καλύπτουν κάθε τύπο επισκέπτη.

Η Ψιλή Άμμος αποτελεί μία από τις πιο ήσυχες και γοητευτικές παραλίες της Νάξου, ξεχωρίζοντας για τη χρυσαφένια, λεπτή άμμο και τα πεντακάθαρα, γαλαζοπράσινα νερά της. Μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση, προσφέρει ένα γαλήνιο φυσικό περιβάλλον, ιδανικό για όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης και επαφής με τη φύση.

Φολέγανδρος

Η γραφική και επιβλητική Χώρα της Φολεγάνδρου, χτισμένη στην άκρη ενός εντυπωσιακού γκρεμού, μαγεύει τους επισκέπτες με τα λευκά σοκάκια, τις πλατείες και την πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Το νησί φημίζεται επίσης για τις κρυστάλλινες παραλίες του, πολλές από τις οποίες είναι προσβάσιμες μόνο με σκάφος ή μέσω σύντομων πεζοπορικών διαδρομών, προσφέροντας έτσι ένα ήρεμο και αυθεντικό περιβάλλον για κολύμπι και ξεκούραση.

Η παραλία Κάτεργο θεωρείται το «στολίδι» της Φολεγάνδρου και συγκαταλέγεται στις ομορφότερες παραλίες των Κυκλάδων. Ξεχωρίζει για τα βαθιά γαλαζοπράσινα νερά, τα λευκά βότσαλα και το εντυπωσιακό βραχώδες τοπίο που την περιβάλλει, δημιουργώντας ένα σκηνικό άγριας φυσικής ομορφιάς. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με θαλάσσιο ταξί από τον Καραβοστάση ή μέσω απαιτητικού μονοπατιού, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της αυθεντικότητας και της ηρεμίας της.



Πηγή: The Washington Post

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