Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό

Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγιεφ στο Μονακό έδωσε στη δημοσιότητα ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας, την οποία είχαν εγκαταστήσει κοντά στο σημείο της επίθεσης οι δράστες, προκειμένου να έχουν αποδεικτικά στοιχεία για την εκτέλεση της αποστολής τους. Στο υλικό φαίνεται ο Γερμολάγιεφ και η οικογένειά του να βαδίζουν ανυποψίαστοι και την ώρα που ανεβαίνουν τις σκάλες της εισόδου να εκρήγνυται η βόμβα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο εισαγγελέας στην ανάρτησή του, οι δράστες προσπάθησαν να καταστρέψουν το οπτικό υλικό, ωστόσο οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν.

Η βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας Αναστασία Μπερεζόφσκαγια είχε βρεθεί νεκρή από σφαίρες στο κεφάλι σε περιοχή κοντά στο Κίεβο.

Σε βάρος της εκκρεμούσε «Ερυθρά Αγγελία» της Ιντερπόλ. Σύμφωνα με το ένταλμα, η κύρια ύποπτη ήταν Ουκρανή, 39 χρόνων, μιλούσε γερμανικά και καταζητείτο από τις Αρχές του Μονακό για απόπειρα δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση και εγκληματική συνωμοσία.

Ο αντεισαγγελέας του Μονακό είχε ανακοινώσει ότι η δράστις είχε εγκαταλείψει το Πριγκιπάτο με τα πόδια προς τη γειτονική Γαλλία και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο προς τη Γερμανία, περνώντας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

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