Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Δείτε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του μεγάλου αθηναϊκού ντέρμπι.

Με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους «πράσινους» οι οποίοι θα είναι στο βασικό σχήμα της ομάδας απέναντι στην «Ένωση».

Προχωρώντας σε πέντε αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και επαναφέροντας στην 11άδα τους Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδη, Πάλμερ-Μπράουν, Αράο και Πελίστρι.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Πελίστρι-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Λοντίγκιν, Μαξ, Κώτσιρας, Ζέκα, Λημνιός, Τετέ, Τσέριν, Μαντσίνι και Γερεμέγεφ.

Ο Ματίας Αλμέιδα τελικά μπορούσε να συμπεριλάβει τον Βίντα στα πλάνα του και να τον ξεκινήσει στα στόπερ δίπλα στον Μήτογλου, στο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Όπως αναμενόταν η μεσαία και η επιθετική γραμμή της «Ένωσης», ξεκινούν οι Λαμέλα και Μαρσιάλ.

