Superleague: Επιτέλους νίκη για τον Παναιτωλικό, 1-0 τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο

Τέλος στο αρνητικό του σερί έβαλε ο Παναιτωλικός παίρνοντας μία κρίσιμη νίκη μέσα στο Αγρίνιο απέναντι στον ΟΦΗ με 1-0, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Αντρίγια Μαϊντέβατς στο 25ο λεπτό, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον πρώτο λόγο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της αναμέτρησης και με τη βοήθεια του Σέρβου «killer» βρήκαν και πάλι τον δρόμο προς τα δίχτυα, μετά από τέσσερις σερί αγωνιστικές, που όχι απλώς δεν είχαν πανηγυρίσει νίκη, αλλά ούτε… γκολ.

Με το «τρίποντο» αυτό οι Αγρινιώτες προσπέρασαν τον ΟΦΗ στη βαθμολογία και βρίσκονται στην 7η θέση με 26 βαθμούς, με τους Κρητικούς να προσγειώνονται απότομα μετά από έξι αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις που έμειναν μακριά από την ήττα, διατηρώντας μάλιστα την εστία τους ανέπαφη στα πέντε από αυτά τα ματς.

Στο μυαλό του κόουτς:

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη έπαιξε με σύστημα 3-5-2 με τον Τσάβες στην εστία. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Σιέλης, Μλάντεν και Στάγιτς. Στα χαφ τοποθετήθηκαν οι Μπουζούκης, Λούις και Πέρες, με τον Μπακάκη να αναλαμβάνει ολόκληρη την αριστερή πλευρά και τον Μαυρία την δεξιά. Παρέα στην επίθεση έπαιξαν οι Λαχούντ και Μαϊντέβατς.

Στο απέναντι στρατόπεδο ο Μίλαν Ράσταβατς επέλεξε να παρατάξει τον ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο με σύστημα 4-2-3-1 και τον Χριστογέωργο κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Χατζηθεοδωρίδης, Σίλβα, Λαμπρόπουλος και Γκονζάλες. Δίδυμο στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μπάκιτς και Καραχάλιος, με τον Αποστολάκη λίγο πιο προωθημένο μπροστά τους. Στα αριστερά της επίθεσης μπήκε ο Νους, στα δεξιά ο Σενγκέλια και σε ρόλο «ψευτοεννιαριού» ήταν ο Φούντας.

Το ματς:

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκει στον Μπουζούκη, με τον 26χρονο στο 15ο λεπτό να μην διστάζει να δοκιμάσει από μακριά τα πόδια του. Η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε για λίγο άουτ.

Ο Μπουζούκης έγινε ξανά απειλητικός από πλευράς Παναιτωλικού στο 21ο λεπτό. Και πάλι από πολύ μακριά και σε αρκετά πλάγια θέση εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» αναγκάζοντας τον Χριστογεώργο να πραγματοποιήσει μία εντυπωσιακή απόκρουση. Είναι γνωστό πως ο Μπουζούκης έχει εξαιρετικό σουτ και σε αυτή την περίπτωση το απέδειξε περίτρανα.

Στις ευκαιρίες αυτές απάντησε ο ΟΦΗ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με μακρινό σουτ. Ο Γκονζάλες στο 23’ προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Τσάβες, με τον Αργεντινό κίπερ όμως να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να μαζεύει με ευκολία την μπάλα.

Την υπεροχή του ο Παναιτωλικός την μετέτρεψε σε γκολ στο 26ο λεπτό. Ο Μπακάκης με μία πραγματικά απίθανη σέντρα βρήκε τον Μαϊντέβατς μέσα στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και ο Σέρβος με καταπληκτική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην κάτω δεξιά γωνία του Χριστογεώργου για το 1-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ τόσο του Μαϊντέβατς, όσο και του Παναιτωλικού από την 14η αγωνιστική και την αναμέτρηση με τη Λαμία (0-1).

Ένα συγκλονιστικό γκολ πήγε να βάλει ο Φούντας στο 33ο λεπτό αλλά η τύχη δεν του χαμογέλασε. Ο Γκονζάλες με σέντρα βρήκε τον 29χρονο στην κίνηση και αυτός με βολέ επιχείρησε να πετύχει ένα από τα τέρματα της αγωνιστικής. Η μπάλα όμως πέρασε για λίγο πάνω από τα αντίπαλα δοκάρια.

Για άλλη μία φορά από πλευράς Παναιτωλικού απείλησε ο Μπουζούκης με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 43ο λεπτό. Η προσπάθεια του ήταν εξαιρετική με την μπάλα να φεύγει με τεράστια ταχύτητα από το αριστερό του πόδι, όμως αφού πέρασε το τείχος δεν κατέβηκε έγκαιρα και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογεώργου.

Η πρώτη ευκαιρία του δευτέρου ημιχρόνου ήταν πάλι από τα πόδια των παικτών του Παναιτωλικού. Ο σκόρερ Μαϊντέβατς έφυγε στην αντεπίθεση και αφού ευνοήθηκε από μία κόντρα επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει σταθερά στο 66ο λεπτό.

Ο ΟΦΗ έψαχνε τρόπο για να μπει και πάλι στο ματς, με τον Σενγκέλια να πλησιάζει στο γκολ στο 68ο λεπτό. Ο Γεωργιανός δοκίμασε το εξαιρετικό αριστερό πόδι που διαθέτει από απόσταση και ανάγκασε τον Τσάβες σε μία πολύ δύσκολη απόκρουση.

Ο Λιάβας μερικά λεπτά αφού είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο επιχείρησε να γράψει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ. Ο 23χρονος από τα όρια της περιοχής δοκίμασε να νικήσει τον Χριστογεώργο με ένα φαλτσαριστό σουτ, το οποίο όμως κατέληξε απευθείας στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Κρητικών.

MVP: Σε εξαιρετική μέρα βρέθηκε ο Αντρίγια Μαϊντέβατς με τον Σέρβο επιθετικό εκτός ότι πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αποτελούσε και έναν μόνιμο κίνδυνο για την άμυνα του ΟΦΗ.

Η σφυρίχτρα: Δεν είχε κάποια αμφισβητούμενη φάση η αναμέτρηση, αλλά όποτε χρειάστηκε να επέμβει ο διαιτητής έπαιρνε πάντοτε τη σωστή απόφαση.

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Σιέλης, Στάγιτς, Μλάντες, Μαυρίας, Μπουζούκης, Μπακάκης (65' Λιάβας), Πέρες, Λουίς (74' Μπελεβώνης), Μάιντεβατς (83' Λομόνακο), Λαχούντ (74' Ρόα)

ΟΦΗ (Μ. Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Σίλβα, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (87' Εμφομό), Μπάκιτς (87' Θεοδοσουλάκης), Καραχάλιος, Αποστολάκης (75' Νέιρα), Νους, Σενγκέλια, Φούντας

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Καραλής

Τέταρτος: Στάμος

VAR: Τζήλος

