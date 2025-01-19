Αρκάδες πολλών... αστέρων, άλωσαν τη Λιβαδειά και «πάτησαν» πεντάδα. Σε ένα συγκλονιστικό ματς στη Βοιωτία ο Asteras AKTOR μπήκε φοβισμένος στο ματς, είδε τον Λεβαδειακό να προηγείται στο 35' με τον Ζίνι, όμως στο δεύτερο μέρος με ένα φανταστικό γκολ του Καλτσά (76') και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μακέντα στις καθυστερήσεις του ματς επικράτησε 2-1 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τέταρτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη η οποία προσπέρασε, έστω και με ματς περισσότερο τον Άρη, ανεβαίνοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας με 28 βαθμούς.

Στην αντίπερα όχθη ο Λεβαδειακός παρέμεινε στην 11η θέση με 18 βαθμούς γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα μετά τις 15 Δεκεμβρίου και το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Στο μυαλό των κόουτς:

Το κλασσικό, πλέον, 3-5-2, από τον Νίκο Παπαδόπουλο για τον Λεβαδειακό. Με Γκαραβέλη στην εστία, Λιάγκα, Αμπού Χανά και Κάτρη στο κέντρο της άμυνας και τους Κάσσο δεξιά, Βήχο αριστερά ως full backs. Τσόκαϊ, Συμελίδης, Μορέιρα στα χαφ και ο Κωστή πίσω από τον Ζίνι.

Για τον Asteras AKTOR o Σάββας Παντελίδης επέλεξε τον Παπαδόπουλο την εστία. Γκαρθία, Καστάνιο, Ντελί και Άλβαρες στην άμυνα με τους Αλάκμπε και Έντερ να βρίσκονται στα χαφ. Πίσω από τον Μακέντα, η τριάδα ήταν Καλτσάς, Μπαρτόλο και Κρέσπι.

To ματς:

Με το «καλησπέρα» στο ματς ο Λεβαδειακός έκανε αισθητή την παρουσία του στην περιοχή του Αστέρα. Οι γηπεδούχοι... εφόρμησαν στα καρέ του Παπαδόπουλου με τον Ντελί να γίνεται κάτοχος της μπάλας και να παίζει με τη «φωτιά» κάνοντας αρκετές προσποιήσεις. Ο Συμελίδης έκλεψε την μπάλα, αυτή έφτασε στον Ζίνι που πάνω στη στιγμή του πλασέ, είδε τον Παπαδόπουλο να βγαίνει και να αποκρούει σε δυο χρόνους.

Με περισσότερη όρεξη και φρεσκάδα ο Λεβαδειακός στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα ματς το οποίο ο Παντελίδης το προσέγγισε διαφορετικά με τις γραμμές πιο κοντά, αλλά μακριά από το κέντρο. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να κυκλοφορούν την μπάλα κυρίως από τα δεξιά, χωρίς όμως να απειλούν ιδιαίτερα.

Η πρώτη τελική προσπάθεια για τους Αρκάδες, ήρθε στο 16' με τον Μακέντα να βρίσκει λίγο χώρο εκτός περιοχής και να κάνει ένα σουτ το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του Γκαραβέλη.

Ο ρυθμός του ματς έπεσε πολύ, γεγονός το οποίο ωφελούσε τον Λεβαδειακό και αυτό αποδείχθηκε στο 35' καθώς ήταν η στιγμή που η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου άνοιξε το σκορ. Καταπληκτική κάθετη πάσα του Ζίνι στον Κωστή που πλάσαρε, αλλά νικήθηκε από τον Παπαδόπουλο, όμως στην επαναφορά ο Ζίνι πλάσαρε στην κενή εστία για το 1-0.

Αυτό ήταν και το καλύτερο στιγμιότυπο του πρώτου μέρους, αφού μέχρι ο Κατοίκος να σφυρίξει τρεις φορές για την ανάπαυλα, δεν σημειώθηκε τίποτα το αξιόλογο με τον Λεβαδειακό να πηγαίνει με το υπέρ του 1-0 στα αποδυτήρια.

Κανένας προπονητής δεν προχώρησε σε αλλαγή στην ανάπαυλα και το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου μέρους κύλησε με τον Αστέρα να παίρνει περισσότερο την μπάλα στα πόδια και να απειλεί στο 52' με φανταστική εκτέλεση φάουλ του Άλβαρες η οποία πέρασε ελάχιστα άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Γκαραβέλη.

Τα λεπτά περνούσαν χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση και με τον Γιαννιώτα που πέρασε στο ματς να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων, αφού στο 67' το γκολ που πέτυχε ο Κωστή από το γύρισμά του, ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ενώ η ανεπανάληπτη φάση με τον Ζίνι στο 71' ήταν και αυτή ως μη γενόμενη για τον ίδιο λόγο.

Ο Λεβαδειακός μπορεί να έχανε τις ευκαιρίες, αλλά ο Asteras AKTOR ήταν αυτός που πέτυχε ένα υπέροχο γκολ. Ήταν το 76ο λεπτό όταν ο αρχηγός των Αρκάδων, νίκησε με ένα ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ πλασέ εκτός περιοχής τον Γκαραβέλη, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

H oμάδα του Σάββα Παντελίδη βρισκόταν συνεχώς στην περιοχή του Λεβαδειακού και στις καθυστερήσεις, ήρθε η φάση που καθόρισε το ματς. Από κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Ντελί πήρε κεφαλιά με την μπάλα να σταματά στο χέρι του Αμπού Χανά, όπως διαπιστώθηκε και από τον έλεγχο που έκανε ο Κατοίκος στο VAR. Την μπάλα πήρε ο Κίκο Μακέντα ο οποίος με... κρύο αίμα δεν λάθεψε και εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό 2-1 υπέρ του Αστέρα.

MVP: Μπορεί το χρυσό γκολ να επιτεύχθηκε από τον Φεντερίκο Μακέντα, αλλά το σύνθημα της αντεπίθεσης δόθηκε από τον Νίκο Καλτσά. Ο αρχηγός του Αστέρα έκανε σπουδαίο ματς, απασχολώντας πολύ την άμυνα του Λεβαδειακού και σκοράροντας ένα θαυμάσιο γκολ με το οποίο οι Αρκάδες ισοφάρισαν το ματς.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Κωνσταντίνος Κατοίκος πέρασε ένα, σχετικά, εύκολο απόγευμα στη Λιβαδειά, όντας κοντά στις φάσεις. Ο ρέφερι από την Αθήνα «έχασε» μόνο τη φάση του πέναλτι για την οποία επιλήφθηκε ο Αναστάσιος Παπαπέτρου στο VAR μέσω του οποίου ο Κατοίκος υπέδειξε την εσχάτη των ποινών που εν τέλει έκρινε την αναμέτρηση.

Οι αρχικές ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Γκαραβέλης-Κάσσος, Λιάγκας, Κάτρης (81' Πεδρόσο), Αμπού Χανά, Βήχος -Μορέιρα, Τσόκαϊ, Κωστή- Συμελίδης (63' Γιαννιώτας), Ζίνι (76' Ρόμο)

Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος- Γκαρθία, Καστάνιο, Ντελί, Άλβαρες - Αλάγκμπε (62' Γιαμπλόνσκι), Έντερ (90'+6' Ζουγλής)- Καλτσάς (90'+5' Τριανταφυλλόπουλος), Μπαρτόλο, Κρέσπι (85' Τζανδάρης) - Μακέντα.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Αργύρης Νταβέλας (Μακεδονίας)

4ος διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών), AVAR: Βασίλης Φίτσας (Πρεβέζης-Λευκάδος)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.